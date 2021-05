La voglia di vacanza si fa ormai sentire. Dopo più di un anno di reclusione fra le mura di casa e sempre dentro il nostro comune, forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Avremo l’occasione di svagarci e di rilassarci senza pensieri. Per fare questo abbiamo bisogno della location adeguata. Forse, non c’è luogo migliore di una spiaggia senza grandi folle è raggiungibile con un solo volo da aereo. Sono queste le 3 spiagge più belle e più economiche per una vacanza in totale relax in paradiso senza spendere un patrimonio.

Orthi Ammos

C’è una destinazione che più di ogni altra ci fa pensare a mare cristallino e spiagge bianche. Stiamo parlando della Grecia, con chilometri di costa e il suo immenso arcipelago. La sua fama però la porta essere una destinazione molto gettonata. Per evitare le grandi folle, noi di ProiezionidiBorsa siamo andati a cercare quelle meno conosciute. Fra queste, una delle più affascinanti è Orthi Ammos, nell’isola di Creta. È una spiaggia frequentata principalmente dai locali, ma il mare e sempre stupendo. La spiaggia e di una sabbia bianca finissima che forma immense dune dall’aspetto selvaggio.

Praia do Carvalho

Un altro paese che è diventato meta di milioni di turisti è il Portogallo. In particolare, durante l’estate i turisti apprezzano molto la regione dell’Algarve. Questa si trova nella costa sud del Portogallo, dove si nasconde la spiaggia più famosa del paese: la caverna del Benagil. Si tratta di un lembo di sabbia nascosto da una caverna dalla volta aperta. Se però vogliamo evitare la calca, possiamo dirigerci poco lontano alla Praia do Carvalho. Si tratta di una cala di buone dimensioni circondata da impressionanti scogliere bianche. Al tramonto l’atmosfera diventa intima e incredibilmente romantica.

Abbiamo lasciato per ultima una spiaggia italiana. Infatti, Li Junchi si trova In Sardegna. Anche questa non è sicuramente una destinazione poco apprezzata dai turisti italiani e non. Per questo è necessario andare alla ricerca delle spiagge meno conosciute. Li Junchi è proprio questo, una striscia infinita di sabbia che si affaccia su mare verde smeraldo. Questa è lunga ben 8 km, fatto che offre molto spazio a un larghissimo numero di visitatori anche in pieno agosto. Non si trova distante da destinazioni più conosciute e costose. Però, alloggiare nei vicini villaggi può arrivare a costare meno di 50 euro a notte per due persone.