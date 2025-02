Associa il numero di cellulare alla Postepay per acquisti sicuri e tracciati: la riduzione delle truffe è garantita

La tecnologia ha cambiato completamente le nostre abitudini, consentendo di effettuare la maggior parte delle operazioni comodamente da casa, con un semplice click. Allo stesso tempo, è necessario prestare attenzione per evitare truffe e movimenti sospetti.

Il pericolo coinvolge soprattutto le carte di debito o credito e le prepagate, che si basano su sistemi fortemente digitalizzati, la cui efficacia è rafforzata grazie all’uso del cellulare. Tra le carte prepagate più usate c’è la PostePay, che permette di ricevere o trasferire denaro ed effettuare pagamenti. È particolarmente comoda per gli acquisti online sui siti e-commerce.

Da un po’ di tempo a questa parte, la sicurezza per lo shopping via web ha aggiunto un nuovo tassello. Per portare a termine le compere è, infatti, necessario compiere un ulteriore passaggio, tramite telefono cellulare. Ma come si associa il numero personale alla Postepay? Ve lo mostriamo in pochi e semplici passaggi.

Proteggi gli acquisti associando alla Postepay il numero di cellulare

Al momento della conclusione di un acquisto online tramite Postepay, viene quasi sempre richiesto all’acquirente di inserire un codice di autorizzazione ricevuto via SMS. Anche per abilitare l’app Postepay è necessario indicare uno specifico codice ricevuto sul telefono. L’app, inoltre, è comoda perché consente di controllare il saldo della carta e compiere diverse operazioni (come i bonifici) direttamente con lo smartphone.

Per poter usufruire dei servizi, è obbligatorio certificare il numero di telefono. Se non dovessero arrivare i messaggi, è meglio accertare che il numero risulti associato alla carta accedendo al sito di Postepay e controllando nelle impostazioni, alla sezione “Sicurezza web“. Qualora non risultasse alcun recapito telefonico, è possibile rimediare.

La procedura per certificare il numero di cellulare e associarlo alla Postepay per compiere operazioni online sicure

Per far sì che il nostro numero risulti associato alla nostra Postepay, abbiamo due strade percorribili. La prima è recarci in un Ufficio postale muniti di documento d’identità, codice fiscale e carta. Comunicheremo l’intenzione di certificare il numero di telefono all’addetto dello sportello e ci penserà lui.

L’altra soluzione è recarci presso uno sportello elettronico, il cosiddetto Postamat. Basterà accedere a “Servizi“, poi “Opzioni” e, infine, a “Sicurezza internet“. Potremo dunque procedere ad associare il nostro numero, autorizzando l’operazione con il PIN della carta. Risolta la questione, si potrà utilizzare in tutta sicurezza la PostePay.