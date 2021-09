Nell’orto e nel giardino ci sono sempre tantissimi animaletti che si muovono tra le nostre piante. Non tutti sono dannosi. Pensiamo alle api, alle coccinelle e agli altri insetti impollinatori, fondamentali all’interno del nostro ecosistema. Hanno il compito di trasportare il polline permettendo lo sviluppo di nuove di nuove piante.

Ma ci sono anche piccoli insetti, come parassiti, cimici e afidi che minacciano il nostro giardino e che, se non eliminati, possono distruggere piante, alberi e tutto il nostro raccolto. Per combattere questi piccoli disturbatori, possiamo utilizzare dei prodotti chimici o, ad esempio, macerare questa comunissima pianta per creare un antiparassitario naturale che protegge e rinvigorisce l’orto.

Un piccolo roditore molto simile ad un topo

Oltre ad afidi e parassiti, ci sono anche altri intrusi da tenere a bada. Parliamo delle arvicole, acerrimi nemici delle piante, degli orti e dell’uomo. Sono dei piccoli roditori, simili a topi e ratti, ma di dimensioni più piccole. Hanno le orecchie poco evidenti, le gambe corte ma robuste. Sono molto rapidi nei movimenti e velocissimi a distruggere tutto quello che li circonda.

Per spostarsi scavano dei piccoli cunicoli e delle tane, all’interno delle quali conservano il cibo. Sono ghiotti di semi, corteccia degli alberi e rosicchiano bulbi e radici. Distruggono piante, fiori e raccolti. Un vero e proprio incubo per tutti gli agricoltori.

Le arvicole, si riproducono tutto l’anno e non è facile scovarle, perché si nascono dei cunicoli ed escono prevalentemente di notte.

Ecco come fermare l’invasione di questo animaletto che sembra innocuo ma distrugge orti e giardini

Abbiamo visto come le arvicole, siano in grado di distruggere intere colture e piante del giardino. Ma sono un terribile problema anche per la salute dell’uomo, perché possono diffondere malattie infettive.

Non è facile liberarsi di questi animaletti disastrosi, non solo perché si nascondono nei cunicoli ma anche perché si muovono molto velocemente. Ma ecco come fermare l’invasione di questo animaletto che sembra innocuo ma distrugge orti e giardini.

Per combattere questi piccoli roditori bisogna, prima di tutto scovare e distruggere le tane e le gallerie in cui si muovono. Per facilitare la ricerca di questi nascondigli, cerchiamo di mantenere il giardino pulito e tagliare l’erba frequentemente.

Una valida soluzione per allontanare le arvicole è quella di utilizzare piccoli apparecchi che sfruttano gli ultrasuoni. Questi piccoli strumenti, a batteria o ad energia solare, emettono delle vibrazioni impercettibili all’orecchio umano ma fastidiose per i roditori. Posizioniamole all’interno del terreno e aspettiamo che facciano il loro lavoro.