La paura irrazionale per i rettili, ovvero l’ofidiofobia, è molto diffusa nel territorio nazionale. Tanti al solo pensiero o immagine provano sensazioni di malessere, tanto da essere una vera e propria patologia. Ma in realtà in Italia la maggior parte dei serpenti non è velenosa e si rischia poco. Chi vive in campagna o ha uno spazio verde a disposizione, li vede aggirare raramente, perché sono bravissimi a mimetizzarsi tra il terreno. Effettivamente nell’immaginario comune questo animale è sempre associato a qualcosa di malvagio. Sono solo leggende e tradizioni antiche senza fondamento logico, che portano l’uomo ad essere ostile e crudele nei suoi confronti. Oltre a non essere eticamente corretto, fare del male a questi esseri è anche controproducente.

Tranne i serpenti notoriamente velenosi, questi temibili animali sono difensori naturali straordinari del nostro orto e giardino.

I guardiani naturali dell’orto

Bisogna fare una netta distinzione tra i serpenti che possono essere letali per l’uomo e quelli che invece possono essere dei fedeli alleati. Se pensiamo che attaccano solo se si sentono minacciati, non bisogna farsi prendere dal panico, al massimo manteniamo le distanze e chiamiamo specialisti che sapranno identificarli. Se si tratta di una biscia, questa scaccerà o si nutrirà di topi, piccoli mammiferi, lumache che distruggono l’orto e scavano buche devastando le radici. Quindi sembra proprio sconveniente interrompere questa catena alimentare, meglio agevolare una coltivazione nettamente biologica. Alcune razze si nutrono anche delle vipere velenose, perché sono immuni al loro veleno.

Razze innocue

Non è sempre facile riuscire a riconoscere tutte le razze, ovviamente cambiano in relazione alla regione in cui si vive. Ma è sempre bene distinguere le bisce almeno dalla famosa vipera velenosa. Tra le serpi più diffuse, c’è il Biacco, colore nero e spesso ha qualche striscia gialla, il Saettone, con sfumature gialle e marroni, la Natrice dal collare. Prima di scacciare via i rettili e perseguitarli, con molta calma allontaniamoci a capiamo quantomeno se sono velenosi.

Impariamo a rispettare tutti i serpenti che troviamo, questi temibili animali sono difensori naturali straordinari del nostro orto e giardino.