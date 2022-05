Le brioche non hanno bisogno di presentazione. Amate dai bambini ma anche dagli adulti, queste deliziose prelibatezze stuzzicano il palato con un gusto davvero irresistibile. Per addolcire la giornata, le brioches sono perfette! C’è poi chi ama sbizzarrirsi in cucina andando alla ricerca delle ricette più sfiziose. Negli ultimi anni, ad esempio, a fare capolino in tante case degli italiani, i famosi pancake americani. Un dolce tradizionale per la prima colazione che prende la forma di frittelle simili alle crêpe. Tra le varianti più amate, quella senza uova, latte e burro facile, veloce e buona come al bar.

Per chi ama la colazione all’italiana, fatta da brioche e cappuccino, esistono diverse varianti, tutte da provare. Ad esempio, buona da leccarsi i baffi è la treccia di pan brioches della nonna. Una vera goduria, ottima da servire a colazione.

Questa sera, invece, prepareremo delle morbidissime brioche senza burro, zucchero e uova buone come quelle del fornaio per una colazione golosa ma più leggera

Stiamo parlando delle sofficissime brioche allo yogurt. Ecco tutto l’occorrente per 8 pezzi.

Ingredienti

170 g di yogurt greco;

125 g di farina tipo 00;

125 g di farina manitoba;

2 cucchiai di miele;

4 g di lievito di birra;

40 ml di acqua;

1 pizzico di sale;

latte per spennellare.

Procedimento

Preparare delle morbidissime brioche senza burro, zucchero e uova è davvero semplicissimo. Con l’aiuto di una planetaria sarà ancora più facile e veloce. Inserire lo yogurt e i due tipi di farina e l’acqua nella planetaria e mescolare. Poi, aggiungere il lievito sciolto in acqua e un pizzico di sale. Unire anche il miele. Lavorare per qualche minuto. Poi, trasferire il composto su un piano da lavoro con un po’ di farina.

Stendere con un mattarello e formare un disco di circa 30 cm di diametro. Da questo cerchio, tagliare 8 spicchi, partendo dal centro.

A questo punto, arrotolare i triangoli su sé stessi. Una volta formate le piccole brioche, disporle su una teglia con della carta da forno. Poi, inserirle nel forno coperte da un canovaccio. Lasciar lievitare per 6 – 7 ore con il forno spento. Infine, far cuocere a 180° C per 18 minuti. Dopo i primi 5 minuti, spennellare con il latte. Terminare la cottura e prima di servire, spolverare con un po’ di zucchero a velo.

