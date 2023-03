È l’acqua più leggera e gustosa al Mondo! Quando la bevi è come un velluto e contiene zero nitrati

Non tutte le acque vincono una medaglia d’oro per leggerezza e per gusto. Ma questa è davvero particolare e viene da sorgenti incontaminate del Circolo Polare Artico.

Esistono di versi tipi di acque, un po’ per tutti i gusti. C’è chi l’ama liscia e leggera e chi frizzante e ricca di minerali. Questa esigenza soddisfa il bisogno del nostro organismo di funzionare bene. Infatti senza acqua il nostro corpo non potrebbe vivere a lungo.

A cosa fa bene l’acqua, 5 vantaggi

L’acqua è importante perché aiuta a mantenere la temperatura corporea normale. Col giusto apporto d’acqua le articolazioni sono lubrificate e in salute, migliorando la mobilità e riducendo il rischio di lesioni. Aiuta il nostro corpo a eliminare le tossine attraverso l’urina, il sudore e le feci. Per terzo supporta la digestione aiutando a mantenere il tratto digestivo idratato. Inoltre migliora l’aspetto della pelle dandole elasticità e riducendo il rischio di rughe.

Quanta acqua bere al giorno

In effetti i vantaggi di bere acqua sono molteplici, ma c’è anche una giusta quantità da bere. Questa dipende da alcuni fattori come l’età, il sesso, l’attività fisica, la temperatura ambiente e lo stato di salute. In generale, si consiglia di bere 8 bicchieri d’acqua al giorno, cioè circa 2 litri, per mantenere l’organismo adeguatamente idratato

L’acqua potabile che abbiamo attraverso i rubinetti di casa è un tipo di acqua liscia. Non presenta bollicine ma può essere più o meno calcarea. Un’acqua stuzzicante è l’acqua minerale effervescente, che nasce con le bollicine direttamente alla sorgente. Vi è poi l’acqua frizzante a cui le bollicine sono rafforzate con l’aggiunta di anidride carbonica.

È l’acqua più leggera e gustosa al Mondo con un bouquet unico

L’acqua leggera in genere è quella liscia che nasce in montagna. Alcune poi sono di grande qualità mostrando anche un gusto del tutto unico. Per avere un’acqua di questo tipo ci vogliono sorgenti pure e incontaminate che sono presenti solo in alcune parti estremamente isolate del Mondo.

È il caso dell’acqua VEEN che nasce in Lapponia, nella zona finlandese del Circolo Polare Artico. Un’acqua in commercio esclusivamente in bottiglia per preservarne tutta la sua bontà. È talmente pura che presenta 0,15 mg di nitrati per litro e con un residuo fisso di soli 17,22.

Doppia medaglia d’oro per l’acqua e la bottiglia

L’acqua VEEN ha vinto la medaglia d’oro al 1° Concorso Internazionale delle Acque Gustose di Parigi, nella categoria “acque leggere”. È così l’acqua più leggera e allo stesso tempo gustosa al Mondo. La sua caratteristica è di avvolgere la bocca con un tocco vellutato, così da trasmettere tutta la sua purezza. È stata premiata sia per la sua qualità sia per il suo gusto. La bottiglia stessa ha vinto la medaglia d’oro per il design, al concorso Bottled Water World Global Awards. Il suo primo esemplare è conservato al Museo del Design di Helsinki.

Un’acqua che si trova in commercio a circa 5 euro a bottiglia. Vale la pena gustarla almeno una volta, per ritrovare il sapore di un’acqua pura, che sgorga in luoghi incontaminati. In Italia ci sono acque con caratteristiche quasi simili come la Lauretana, la Eva e la Laurisia, tutte da comprare rigorosamente in bottiglia.