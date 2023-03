Mare fuori e case da 78.000 euro nella Regione più amata al Mondo anche dai fenicotteri. Ma l’offerta è limitata

Ecco perché comprare una casa al mare ma soprattutto quali potrebbero essere degli ottimi affari. Possono trovarsi degli investimenti davvero sbalorditivi in Sardegna, in una località al Nord tra spiagge bianche e mare corallino. Ma occhio perché il tempo è limitato.

Affacciarsi dalla finestra di casa, vedere il mare e respirarne il profumo è sicuramente una grande fortuna. Ma il sogno di avere una casa al mare potrebbe diventare realtà, basta solo mettersi alla ricerca dell’affare giusto. In questo periodo di crisi economica, infatti, potrebbero trovarsi delle ottime occasioni per investire in immobili una parte o tutti i nostri risparmi.

Ad esempio potremmo acquistare anche a 50.000 euro case in città universitarie e fittarle a studenti. In questo modo ci creeremo una rendita mensile fissa di non poco conto. Ma se desideriamo il mare fuori e una casa da favola vicina alle spiagge più belle del Mondo, ci sono occasioni da prendere al volo. In particolare per chi ha intenzione di non spendere cifre astronomiche potrà innanzitutto dare un’occhiata alle aste giudiziarie. Ad esempio, per chi ama la costa Cilentana non può farsi scappare una grande occasione ad un prezzo stracciato. All’asta infatti possono trovarsi case presentando un’offerta minima di 23.000 euro.

Perché conviene una casa in queste zone

Per chi ha interesse ad investire i propri soldi, acquistare una casa al mare può essere davvero conveniente. Una casa al mare può diventare una vera e propria fonte di reddito soprattutto se è in una zona vicina alle spiagge. Si possono fittare ai turisti per brevi periodi già dal mese di aprile fino ad ottobre inoltrato, o anche per l’intero anno. Inoltre una casa al mare è fonte di benessere fisico e psicologico diventando il nostro luogo ideale dove rifugiarci per staccare dalla routine quotidiana.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che non spenderemo più cifre astronomiche per villaggi e hotel, godendoci le vacanze nella nostra casa al mare. Per trovare l’occasione giusta oltre a consultare i siti online specializzati nella vendita immobiliare, si possono trovare delle vere occasioni all’asta (consultare i siti appositi).

Mare fuori e case da 78.000 euro nel posto che tutto il Mondo ci invidia

La Sardegna è la Regione che il Mondo intero ci invidia per le sue incredibili bellezze naturalistiche che riempiono occhi e cuore di meraviglie. Le sue spiagge bianche, il mare cristallino, i meravigliosi fenicotteri, l’accoglienza e il cibo di questa Regione fanno innamorare davvero chiunque. Sembra incredibile, ma anche in Sardegna si possono fare dei veri e propri affari immobiliari. In particolare al nord della Sardegna, in Santa Teresa di Gallura, si trovano all’asta diverse case a prezzi davvero imbattibili.

Ad esempio, in loc.tà La Ficaccia, si trovano abitazioni di tipo signorile con un’offerta minima di euro 78.975,00, con un rialzo minimo in caso di gara di 1.500 euro. O ancora, sempre abitazioni di tipo signorile, con un prezzo base di 119.250,00 e un’offerta minima di 89.437,50. Per chi è interessato dovrà sbrigarsi perché le date delle aste sono davvero imminenti. Aggiudicarsi un bene all’asta potrebbe essere un ottimo affare in quanto si acquista ad un prezzo sicuramente inferiore rispetto al reale valore di mercato. Ma prima di procedere all’offerta sarà opportuno prendere visione oltre che dell’immobile anche della perizia e valutare tutti i pro e i contro.