Pasta, pizza o riso: quale contiene meno calorie? La nuova differenza che ti cambia tutto

Sia il riso che la pasta possono far parte di una dieta equilibrata e sana. Anche la pizza è molto amata. A volte la scelta dipende dalle preferenze. Tuttavia uno di questi alimenti ci sorprenderà.

Si avvicina la primavera e si ha voglia di mettersi in forma. Si mangia di meno e c’è chi pensa una vera e propria dieta per perdere i chili in eccesso. Bisognerà fare i conti con le calorie. Vediamo allora quali alimenti fra riso, pasta fresca, pasta di grano duro oppure pizza contengono meno calorie.

Il riso e la pasta migliore

In cucina la scelta del riso dipende in genere dal tipo di ricette. Tuttavia, ci sono alcune varietà di riso di alta qualità. Fra queste troviamo il Basmati, originario dell’India e del Pakistan. In Italia abbiamo l’Arborio, il Carnaroli e il Roma utilizzati nella preparazione dei risotti. Tutti appartengono alla qualità migliore, quella del riso superfino.

Per la pasta, la qualità dipende anche dal tipo di grano. Quelle fatte con il grano Salvatore Cappelli sono al top. Per la lavorazione eccelle la lenta essiccatura e la trafilatura al bronzo.

In ogni caso meglio fare una scorta di alcuni alimenti a causa della crisi idrica nell’agricoltura. Inoltre una cucina veloce ci aiuterà a ridurre i tempi di cottura e a risparmiare di più.

Pasta, pizza o riso: quale alimento ha meno calorie?

La pasta e il riso sono cibi formati da carboidrati complessi, cioè zuccheri a lenta cessione. Questi forniscono energia al nostro corpo. Ci sono però alcune differenze fra gli alimenti. Ad esempio, la pasta integrale ha un contenuto di fibre più elevato rispetto al riso integrale.

Per quanto riguarda le calorie, la pasta solitamente ha una quantità di calorie superiore rispetto al riso. Ad esempio, una porzione da risotto di 70 grammi di riso basmati integrale, contiene circa 80 calorie. Mentre una porzione di pasta integrale di 80 grammi, contiene circa 280-300 calorie. In genere nei paesi dove il riso è l’alimento principale, la porzione sale a 150 grammi e fino anche a 300.

Calorie nella pasta secca o fresca: la nuova risposta

Poiché in Italia si mangia molto di più la pasta, vediamo anche la differenza fra quella di grano duro con l’altra di grano tenero, cioè la pasta fresca. In genere, la pasta di grano duro ha un contenuto calorico superiore rispetto alla pasta di grano tenero. Per fare un confronto, 100 grammi di pasta di grano duro cruda, contengono circa 350 calorie. Mentre la stessa quantità di pasta fresca ne contiene circa 280.

Se poi la pasta si cuoce, i rapporti cambiano. Tra pasta, pizza o riso: quale alimento potrebbe sorprenderci? Parliamo di pasta senza condimento. Scopriamo che da 100 grammi di pasta di grano duro cruda, avremo 210 grammi di pasta cotta. Praticamente il peso raddoppia. Invece da 100 grammi di pasta fresca, otterremo circa 160 grammi di cotta. A causa dei volumi cresciuti dopo la cottura, anche le quantità di pasta nel piatto si ridurranno, per non avere un piatto stracolmo. Riducendo le quantità nel piatto, si riducono anche le calorie assunte. Alla fine la differenza fra pasta fresca e secca non è più tanto evidente come prima.

È meglio mangiare una pizza o della pasta?

Facendo un confronto fra pizza e pasta, troviamo una sorpresa. Scopriremo che 100 grammi di pizza margherita apportano anch’essi circa 280 calorie come per la pasta fresca. Quantità che corrisponde a un trancio di un quarto di una pizza rotonda. Se poi le paste sono cotte, il raffronto tende a livellarsi. Si parla però di pasta senza condimento.

In conclusione la pasta di grano duro contiene più calorie a parità di peso. Seguono la pasta fresca e la pizza. Il riso è l’alimento che per porzione contiene meno calorie.