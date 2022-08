Viaggiare è il sogno di tantissime persone. Un sogno che però spesso si infrange su una triste realtà: mancano i soldi per farlo. Molti quindi rinunciano a una vacanza, fosse anche un semplice weekend fuori, perché credono di non poter gestire la parte economica. Questo non è però del tutto vero. Sì, per viaggiare occorre avere qualche soldo, ma non bisogna essere necessariamente ricchi.

Ci sono dei trucchi e degli accorgimenti da usare prima di partire e soprattutto durante il viaggio. Il tutto serve a capire come viaggiare risparmiando in una capitale, o addirittura visitare una capitale europea organizzandosi al risparmio. Basta sapere come fare.

Preferire i periodi di bassa stagione

In primis, meglio evitare di viaggiare nei periodi più frequentati. Scegliendo la bassa stagione si può davvero risparmiare tantissimo, soprattutto sui voli e sull’alloggio. Le mete più ricercate e visitate costano ovviamente di più, ma il Mondo è stupendo ed immenso, e offre luoghi meravigliosi anche fuori dai riflettori.

In Italia, per esempio, una meta poco gettonata ma meravigliosa è il Molise, dove vale sicuramente la pena dare un’occhiata. Anche l’itinerario va costruito con intelligenza prima di partire. Spostarsi a caso è solo dispendioso. Si può fare tutto semplicemente navigando su internet e perdendo un po’ di tempo a organizzare le informazioni. Non serve pagare costose guide! I voli low cost sono utilissimi, ma per risparmiare davvero bisogna imparare a viaggiare leggeri, portandosi tutto dietro con un buon bagaglio a mano.

Viaggiare risparmiando in una capitale europea senza alloggio

Il vero trucco del giorno è però quello che permette di spostarsi in Europa senza mai dormire in hotel. Un risparmio incredibile per chi desidera un’avventura on the road e sa comprendere l’importanza della flessibilità. Si tratta di trarre vantaggio dagli armadietti di deposito di stazioni e aeroporti. Quando si crea un itinerario, basta fare attenzione a quali città sono meglio collegate via treni e quali stazioni offrono questo servizio. Basta, quando si arriva, depositare il bagaglio, visitare la città per la giornata e ripartire poi la sera dopo aver recuperato le valigie.

In questo modo si potranno sfruttare scali e nodi ferroviari per allungare il proprio viaggio di un giorno a costo zero, per visitare un’altra città. Lo stesso si può fare negli aeroporti. Certo, bisogna stare attenti a non scegliere città troppo grandi, in modo da poterle visitare in un giorno. Per farsi una doccia spesso le palestre pubbliche offrono delle strutture dove potersi lavare a basso costo.

Non un metodo di viaggio per tutti, ma efficace per risparmiare e visitare nuove mete senza spendere un euro in hotel. Attenzione però ai tassi di cambio e alle commissioni! Quando possibile, meglio preferire circuiti internazionali che non applichino costi ai pagamenti con carta.

