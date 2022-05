Come ogni anno una prestigiosa testata britannica ha stilato una classifica dei migliori posti dove andare in vacanza. In particolare, i consigli del giornale si concentrano sulle 22 mete più sostenibili e dove si può vivere un’esperienza unica a contatto con la natura. Alcuni suggerimenti potrebbero sembrare banali, quasi scontati. C’è la Scozia, con l’isola di Eigg. C’è la Croazia con la sua grande biodiversità ricca di fiumi, laghi e cascate suggestive. E poi, al quarto posto – una posizione di tutto rispetto – compare una Regione italiana. Per chi cerca vacanze low cost potrebbe essere una sorpresa.

Soprattutto perché questa terra in particolare viene bistrattata e presa in giro dagli stessi italiani: spesso si dice infatti che “non esiste”, e che sarebbe una specie di Regione fatata. Eppure negli ultimi anni è diventata oggetto delle attenzioni di tantissimi travel blogger: una su tutti, Selvaggia Lucarelli, che ci si è recata in vacanza per ben due volte cantandone le lodi. È il Molise: una Regione che racchiude pace, tranquillità, natura incontaminata e paesini indimenticabili.

Per chi cerca vacanze low cost ad essere incoronata è questa inaspettata Regione italiana perla negli Appennini

La prestigiosa rivista spiega come il Molise abbia un patrimonio immenso da offrire ai visitatori. Sotto l’aspetto paesaggistico, non c’è nulla da invidiare a mete ben più blasonate. La Regione infatti si trova in una felice collocazione territoriale e può vantare verdi colline degne delle Higlands scozzesi, paesaggi montani da far invidia alla Svizzera e uno dei mari più cristallini d’Italia, nella zona di Termoli. Ma le meraviglie di questa terra non si fermano qui. La storia e le tradizioni del popolo molisano affondano le loro radici nell’antichità, fin dai tempi in cui i Sanniti dominavano la Regione. Testimonianze e reperti che ancora oggi possono essere ammirati un po’ ovunque, con una naturalezza che lascia stupiti. Isernia è stata la prima capitale della Lega Italica, quando ancora non si poteva parlare di Italia come stato.

Da qui proviene Celestino V, il famoso papa che fece “il gran rifiuto” cantato da Dante nella Divina Commedia. Per non parlare dell’Uomo Cervo, maschera ufficiale del Carnevale italiano, originaria di Scapoli. In provincia di Campobasso sorge poi il complesso di Altilia-Saepinium, una sorta di piccola Pompei alle pendici degli Appennini. E poi l’enogastronomia, tra le migliori d’Italia. Un territorio inesplorato che aspetta solo di essere visitato.

