L’estate è una stagione molto amata ma spesso anche difficile da affrontare.

Le alte temperature e l’elevata umidità, possono provocare qualche problema al nostro corpo. Spossatezza, cali di energia, debolezza ci impediscono di svolgere nella maniera migliore le attività quotidiane.

Per non parlare poi della pressione che in estate si abbassa, provocando svenimenti. Come spiegato in questo articolo Teniamo sempre con noi questi alimenti per combattere pressione bassa ed evitare svenimenti.

Ma cosa succede in estate al nostro corpo

L’organismo deve mantenere una temperatura costante che oscilla tra i 36 e i 37 gradi. Questo per permettere a tutti i meccanismi fisiologici di lavorare nel modo migliore.

In estate, il nostro corpo deve cercare delle soluzioni per mantenere la sua temperatura ideale. Una di queste è la sudorazione.

Questo comporta una perdita di sali minerali, potassio e magnesio che possono essere reintegrati nel nostro organismo solo con l’alimentazione giusta o con degli integratori.

Con la sudorazione, poi c’è anche il rischio di disidratazione. Quindi beviamo almeno 2 litri di acqua al giorno, anche quando non abbiamo sete.

Via stanchezza e fiacca estiva con questi 2 alimenti che ci rendono anche felici

La perdita di potassio e magnesio, quindi, comporta spossatezza e mancanza di energie. Possiamo aiutare il nostro corpo a sentirsi meglio grazie all’alimentazione.

Due alimenti in particolare, da inserire nel nostro regime alimentare, sono perfetti per reintegrare i sali minerali persi.

Cominciamo a parlare del cioccolato fondente. Un alimento goloso che difficilmente manca nelle nostre case. Soprattutto quello non zuccherato è una buona fonte di magnesio. Questo alimento aiuta a sentirsi più energici e ad affrontare meglio la giornata.

Il secondo alimento è un frutto. Parliamo delle prugne, soprattutto quelle secche. Mangiamole a colazione per iniziare la giornata con più energia.

Ma perché questi alimenti ci rendono felici?

Non solo perché sono buoni e gustosi, ma anche perché hanno la capacità di aumentare i livelli di serotonina, l’ormone del buonumore.

Quindi via stanchezza e fiacca estiva con questi 2 alimenti che ci rendono anche felici.