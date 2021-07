In estate con il caldo torrido, l’afa e spesso la disidratazione, la pressione bassa diventa un nemico fastidioso per la nostra salute. Capogiri, spossatezza, calo di forze e anche svenimenti. Sono questi i sintomi più comuni, da tenere sotto controllo, soprattutto negli anziani.

Si parla di pressione bassa quando i valori pressori sono inferiori alla norma e cioè a riposo scendono al di sotto i 90/60 mm Hg.

Spesso non è una condizione preoccupante come l’ipertensione (pressione alta), ma comunque non bisogna sottovalutarla.

Quali sono le cause della pressione bassa

In estate, le cause principali che portano ai cali di pressione sono dovute al caldo. Rimanere tanto tempo sotto al sole per avere una tintarella invidiabile può provocare questo problema. Infatti ricordiamo di leggere questo articolo per evitare gravi problemi quando ci si espone al sole Ecco il momento migliore della giornata per abbronzarsi senza rischiare dolorose scottature solari.

Alzarsi dal lettino o dalla sedia in maniera repentina è un’altra causa che porta all’abbassamento di pressione.

Naturalmente l’ipotensione può dipendere anche da cause più importanti come l’assunzione di alcuni farmaci, la gravidanza, una condizione genetica o alcune patologie.

Teniamo sempre con noi questi alimenti per combattere pressione bassa ed evitare svenimenti

In alcuni casi il disturbo della pressione bassa diventa molto invalidante perciò ci sono degli alimenti da tenere sempre in borsa che possono aiutarci ad alleviare il disturbo.

Prima fra tutti è la liquirizia. I suoi effetti sono immediati. Contiene glicirrizina, una sostanza che favorisce l’innalzamento pressorio.

L’ideale sarebbe mangiare una pastiglia di liquirizia purissima o masticare la radice.

Un altro alimento è lo zenzero. Grazie ai suoi antiossidanti e anticoagulanti tiene sotto controllo i livelli pressori. Possiamo mangiarne un pezzettino, o tenere sempre con noi una caramella al gusto di zenzero, ottima anche per la nausea.

Quindi, teniamo sempre con noi questi alimenti per combattere pressione bassa ed evitare svenimenti. Ma ricordiamo che non deve mai mancare nella nostra borsa una bottiglia di acqua. Fondamentale per tutti in particolare per chi soffre di pressione bassa e aiuta a mantenere alto il livello di idratazione. Ricordiamo di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.