Via l’ossessione per le doppie punte con rimedi semplici e senza forbici per essere sempre in ordine in poco tempo

Si chiamerebbe scientificamente tricoptilosi ma più semplicemente si tratta del problema delle doppie punte. Compaiono perché il fusto del capello si indebolisce dividendosi in più parti creando inestetismi tipici dei capelli sfibrati e privi di cure. L’intervento di parrucchiere, o comunque delle forbici, potrebbe diventare inevitabile per fare in modo che la situazione dei capelli peggiorando possa portare le punte a spezzarsi.

L’utilizzo di prodotti delicati e naturali come shampoo biologici o studiati per la protezione diventa fondamentale quando le punte sono crespe. Anche il balsamo è importante, ma andrebbe utilizzato dalla metà del capello fino alle punte e non dalla radice.

Evitare di appesantire il capello aiuterebbe a mantenerlo in salute. Anche spazzolare troppo di frequente non sarebbe un bene. La spazzola rende i capelli fragili e non solo nelle punte. Uno shampoo non adatto e un trattamento troppo vigoroso, poi, potrebbero avere conseguenze molto negative.

Prodotti più o meno conosciuti

Possiamo mandare via l’ossessione per le doppie punte senza ricorrere al parrucchiere con alcuni rimedi naturali veramente ottimi. Uno dei rimedi più conosciuti è dato dall’olio essenziale di rosmarino. Si può utilizzare insieme all’olio d’oliva per avere un prodotto con tante sostanze rinforzanti utili per la fibra del capello.

Anche l’olio di argan è molto efficace per evitare le doppie punte. In questo caso, però, il prezzo non lo rende conveniente per impacchi, ma è produttivo se utilizzato in piccole dosi prima o dopo lo shampoo. Dopo lo shampoo può essere spalmato su tutta la lunghezza del capello e solo passata mezz’ora si dovrebbe procedere ad asciugarli. In generale, quest’olio viene utilizzato per unghie fragili o pelle del viso secca e pori occlusi.

C’è un altro olio che è molto utile per le doppie punte, nel caso di capelli grassi e di cute impura. È l’olio di cocco. Utilizzato come un balsamo agisce dopo 5 minuti.

Via l’ossessione per le doppie punte con rimedi semplici e senza forbici per essere sempre in ordine in poco tempo

L’olio di cocco idrata il capello dando lucentezza e morbidezza. Un utilizzo costante è utile per riparare le doppie punte, ma anche per eliminare l’effetto crespo. I prodotti specifici che contengono quest’olio possono nutrire anche la cute e curare particolari allergie che potrebbero portare a desquamazione.

Non esistono particolari difficoltà a reperire prodotti naturali per prevenire i problemi dei capelli o per prepararli a un improvviso cambio di look. L’olio di mandorle, per esempio, si può utilizzare su capelli bagnati o asciutti e oltre ad aiutarci con le doppie punte sarebbe formidabile per eliminare la forfora. Il burro di karité sciolto in bagnomaria, invece, ci dà un prodotto ottimo per proteggere il capello in tutta la sua lunghezza e riparare le punte danneggiate. Si applica prima dello shampoo e si tiene per 20 minuti perché l’effetto sia completo. Infine, è bene annottare che molti utilizzano anche l’olio di broccoli per nutrire e lucidare il capello. È un prodotto totalmente naturale e sarebbe benefico e privo di controindicazioni.

