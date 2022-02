Chi tiene particolarmente alla salute dei capelli e chiede aiuto agli astri per i cambiamenti, saprà che le fasi lunari sono importanti quando si lavora sulla propria immagine.

Conoscere la posizione della Luna per questo week end ci può aiutare a decidere se tagliare i capelli, fare la tintura o sottoporli a qualche trattamento.

Esistono delle regole generali che possiamo seguire per stabilire cosa fare.

Attendere 7 giorni

La Luna è calante in Scorpione questo fine settimana e questo è un segnale di vulnerabilità.

Le regole del calendario lunare per quanto riguarda il taglio di capelli suggeriscono di tagliare quando la Luna è in Leone o in Vergine sia calante che crescente.

È sconsigliato tagliarli quando la Luna è calante in Capricorno e Scorpione oppure sia calante che crescente ma in Cancro o in Pesci.

Quindi sarà la Luna calante a decidere quando dare una sforbiciata e per la maggior parte dei segni il semaforo è rosso.

Il taglio è consigliato fra due settimane mentre la tintura è possibile da lunedì e per tutta la settimana.

Questo week end possiamo dedicarci a balsamo e maschera. La Luna calante infatti favorisce lo sviluppo e i trattamenti di bellezza dei capelli. Gli ingredienti presenti nei prodotti potrebbero avere maggiore efficacia. Così come potrebbero dare ottimi risultati i trapianti.

Sarà la Luna calante a decidere se questo è il week end giusto per cambiare look ai capelli e farli crescere velocemente

Se abbiamo una chioma abbondante possiamo ragionare al contrario. Tagliare i capelli significa sfruttare questa fase per avere una ricrescita veloce. Chi è infastidito dai capelli lunghi è vuole darci un taglio può farlo questo week end. La Luna è dalla sua parte.

Alcuni segni dovranno ragionare più di altri.

I Gemelli per esempio hanno spesso la voglia di cambiare e di andare avanti ma questa volta dovranno aspettare. Si tratta di pochi giorni per avere un colore nuovo, qualcuno in più per un vero colpo di testa.

Per il Leone il cambio di look è un segnale di miglioramento quindi tagliare in fase di Luna calante potrebbe avere risvolti positivi. Se la chioma è diventata fastidiosa si può intervenire, infatti i nati sotto questo segno non hanno paura delle forbici. Attenzione agli errori però, osare può portare a sbagliare.

La Vergine dovrà attendere suo malgrado. Uscire dalla confort zone è un punto cruciale, così come liberarsi dalle impurità. Abbandonare la strada vecchia in favore di nuovi propositi è una sfida. Per i nati sotto questo segno non si tratta di un semplice taglio di capelli. Quindi è meglio aspettare giorni propizi.

Le pazzie dello Scorpione non trovano campo fertile questo week end. La Luna calante proprio in Scorpione obbliga alla prudenza.

Gli organi più delicati dovranno essere protetti. Le attenzioni vanno rivolte altrove e non ai capelli. Per cambiare ci sarà tempo.