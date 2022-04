Sappiamo tutti quanto le faccende domestiche siano faticose e noiose. Con l’arrivo della primavera dobbiamo necessariamente svegliare la casa dal torpore invernale, rimboccarci le maniche e provvedere non solo alle pulizie quotidiane, ma anche a quelle straordinarie. Il bagno è una di quelle parti della casa che andrebbe igienizzata tutti i giorni. Non solo perché è la più frequentata da tutti i componenti della famiglia, ma anche perché vi si potrebbero creare muffe e microrganismi dannosi per la nostra salute. Ad esempio, pensiamo al silicone della doccia o della vasca da bagno, che si annerisce e si sporca continuamente.

Pulire il water con i prodotti naturali

Uno degli elementi del bagno da igienizzare con molta frequenza è sicuramente il water. L’accumulo di sporco, infatti, potrebbe favorire la propagazione di germi e batteri, ma anche la formazione del calcare e di quelle antiestetiche macchie nere e gialle. Inoltre, un water sporco è anche la causa del fastidioso cattivo odore.

Molti di noi preferiscono pulire il WC utilizzando dei prodotti naturali. Ad esempio, sarebbe molto utile il bicarbonato. Potremmo applicarlo sulla ceramica interna del vaso, lasciarlo agire per qualche ora e strofinare per eliminare il calcare. Non dimentichiamo il succo del limone che, con la sua azione sbiancante, potrebbe eliminare le macchie gialle ostinate.

Via le incrostazioni e le macchie nere e gialle dal water con questo spray casalingo che non contiene bicarbonato e limone

Nelle righe precedenti, abbiamo visto come il succo del limone e il bicarbonato potrebbero aiutarci nella pulizia profonda del water. Ma non tutti sanno che anche un altro prodotto naturale sarebbe molto efficace. Parliamo del sapone giallo, anche noto come sapone molle. Un prodotto formato da pochissimi ingredienti: olio di cocco, dal potere detergente e i sali di potassio, dall’azione sgrassante. Un sapone molto versatile che può essere utilizzato anche per pulire l’acciaio e per lavare con successo il bucato.

Ma come lo utilizziamo per eliminare lo sporco e le macchie dal water? Prendiamo un pentolino e lasciamo bollire dell’acqua. Aggiungiamo qualche pezzo di sapone giallo. Portiamo a bollore e lasciamo che il sapone si sciolga. Una volta raffreddato, trasferiamo il composto in un flacone spray. Possiamo anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale, della profumazione che più ci piace. Ora non ci resta che spruzzare il composto sul bordo e sulla ceramica interna del vaso. Lasciamo agire e strofiniamo. Risciacquiamo e il nostro water sarà pulito e profumato. E in pochissimo tempo, via le incrostazioni e le macchie dal nostro WC.

