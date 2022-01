Il bagno è un ambiente della casa che merita particolari cure e attenzioni. Una delle stanze più frequentate da tutti i componenti della famiglia. Proprio per questo motivo è necessario pulirlo e igienizzarlo quotidianamente. Germi e batteri potrebbero proliferare e causare dei problemi alla salute.

Inoltre, se non c’è il ricambio di aria, l’umidità potrebbe favorire la crescita della muffa. Una condizione molto pericolosa che rappresenta un vero e proprio pericolo. Infatti, potrebbe provocare allergie e problemi alle vie respiratorie. Ecco perché e necessario aprire spesso la finestra o installare un impianto di ventilazione.

Come eliminare il problema utilizzando dei prodotti presenti in dispensa

Abbiamo visto come la muffa sia molto pericolosa per la nostra salute. Ma non solo, provoca anche delle macchie nere antiestetiche sui muri, negli angoli e tra le piastrelle.

A tal proposito, ci siamo già occupati in precedenza di come pulire perfettamente le macchie di muffa tra le fughe, utilizzando un rimedio della nonna economico e veloce.

Nelle prossime righe, invece, vedremo come eliminare le macchie nere dal silicone presente soprattutto nel box doccia. Una parte che rimane spesso umida e che potrebbe favorire la formazione di muffe e funghi.

Prima di staccare il silicone e cambiarlo, proviamo questi rimedi naturali.

Per risolvere il problema, possiamo utilizzare dei prodotti già presenti in casa. Ad esempio, creare una soluzione di acqua, bicarbonato e sale da spruzzare direttamente sulle macchie. Oppure preparare una miscela di acqua, aceto e bicarbonato da lasciare agire sulla muffa per 15 minuti.

Ecco come pulire velocemente il silicone nero e sporco della doccia utilizzando poche e semplici mosse

C’è anche un altro prodotto che potrebbe aiutarci. Parliamo della candeggina, una soluzione a base di ipoclorito di sodio che aiuta a risolvere molti problemi in casa.

Prima di iniziare muniamoci di guanti per evitare problemi alle mani. Diluiamo in acqua pochissima candeggina e con l’aiuto di un pennello distribuiamo la soluzione su tutto il silicone. Lasciamo agire per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, strofiniamo utilizzando un vecchio spazzolino. Risciacquiamo per bene tutto il silicone.

Ricordiamo che la candeggina ha un odore acre e molto forte, quindi lasciamo la finestra aperta e facciamo arieggiare la stanza. Inoltre, prima di utilizzare qualsiasi rimedio, consigliamo di provarlo su una piccola parte per evitare errori irreparabili.