Ecco cos’è il Bonus vacanze 2022, chi può ottenerlo e come facendone richiesta all’INPS, con attenzione alla scadenza del 15 aprile

Il Bonus vacanze 2022 è qualcosa di diverso da quello voluto nel 2020 dal Governo Conte. Quest’ultimo, infatti, consistette in un’iniziativa finalizzata a rilanciare il turismo dopo il lockdown. Il suo importo variava da 150 a 500 euro, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Ebbene, i nuovi Bonus vacanze, invece, sono rivolti ad una platea più ristretta di persone. In particolare, si tratta di 3 categorie, ossia: pensionati, studenti e insegnanti.

Per le prime due categorie i bandi per ottenere l’agevolazione sono quasi in scadenza. Invece, per gli insegnanti il bando INPS è in attesa di pubblicazione. Ma vediamo, più nel dettaglio, quali sono i bandi di riferimento, quali sono i requisiti per accedervi e in cosa consiste l’agevolazione. Partiamo dalla prima categoria, ossia i pensionati. Il bando di riferimento si chiama “bando estate insieme senior”.

Tipi di agevolazioni per le vacanze

Il predetto bando è riservato ai pensionati, ai loro coniugi e ai figli disabili conviventi. Si deve trattare degli appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, della Gestione Dipendenti Pubblici o della Gestione Fondo Ipost. Dunque, ecco cos’è il Bonus vacanze 2022. Segnatamente, l’agevolazione consente di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali, nel periodo compreso tra giugno e ottobre. Si possono ottenere dai 1.400 agli 800 euro, a seconda dell’ISEE e della durata del soggiorno. Partendo dalla cifra massima per un ISEE inferiore agli 8.000 euro, per i soggiorni in Italia, di durata pari a 15 giorni. Si scende, invece, a 800 euro in caso di 8 giorni e 7 notti.

Invece, per coloro che abbiano un ISEE superiore agli 8.000 euro, il Bonus si riduce progressivamente. Tuttavia, attenzione, perché tale bando è in scadenza oggi, quindi, chi è ancora in tempo, può farne richiesta all’INPS nelle prossime ore. Passiamo al secondo tipo di bando destinato agli studenti, purché siano figli dei dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione.

Si tratta, in questo caso, di 2 bandi: uno denominato “estate insieme Italia 2022”, spendibile per le vacanze in Italia. L’altro si chiama “estate insieme estero” e copre i soggiorni effettuati all’estero. Si tratta, dunque, di vacanze studio per studenti delle scuole primarie e medie. Inoltre, si estende a quelli delle scuole superiori, se disabili o invalidi civili al 100%. Il periodo di riferimento per l’utilizzo dell’agevolazione va da giugno ad agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022. Il contributo va da un minimo di 600 euro (per soggiorni di 8 giorni) a un massimo di 1.000 euro (per 15 giorni). Per le vacanze all’estero, è pari a 2.000 euro, per soggiorni di 2 settimane. Poi, vale lo stesso criterio che opera per i pensionati, sui limiti di ISEE. L’invio della domanda, invece, va fatta entro il 22 aprile 2022.

Per gli insegnanti

Per gli insegnanti il bando riguarda i soggiorni fatti presso le “case del maestro”. Ci sono, in questo caso, bandi per le vacanze invernali, primaverili ed estive. Per quelle estive, deve essere ancora pubblicato. Quindi, sarà l’apposito bando ad indicare termini e modalità per accedervi. Occorre, dunque, solo monitorare giornalmente il sito dell’INPS, perché il bando per le vacanze estive è in arrivo.

