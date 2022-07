I nostri Lettori appassionati del West americano forse ricorderanno che esistevano delle figure davvero particolari. Delle specie di maghi che giravano con un carrozzone e si fermavano soprattutto nei villaggi, magari quelli dei cercatori d’oro. Alla ricerca di polli da spennare, propinando loro dei miscugli, magari fatti con erbe selvatiche e che a loro dire erano in grado di guarire qualsiasi cosa. Ovviamente in quei villaggi, mancava spesso oltre al dottore, anche la conoscenza della materia, mentre regnava purtroppo l’ignoranza. Rifacendoci alla parte curiosa di questi personaggi vedremo oggi invece in questo articolo un olio naturale in grado di venire incontro alle nostre esigenze davvero in tanti modi.

Ricco di nutrienti naturali e alleato della pelle

Probabilmente nella nostra cultura, l’olio di Neem non ha raggiunto la notorietà di altri Paesi. Singolare come potremmo trovarlo sia in farmacia che in erboristeria, ma anche negli empori e nei supermercati, tra gli scaffali dei prodotti contro gli insetti. Un po’ come avviene per certe spezie che oltre ad accompagnarci a tavola, fungerebbero anche da preventivo e barriera contro l’arrivo degli insetti. Sta di fatto che questo olio naturale, ricco di nutrienti naturali, sarebbe utilizzato in molte zone come rimedio per cercare di combattere gli eczemi e le psoriasi della pelle. Trattandosi di argomento molto delicato, ricordiamo comunque sempre di passare dal consulto medico.

Via insetti, afidi e parassiti da casa senza usare insetticidi e prodotti chimici ma con quest’olio che potrebbe guarire delle piccole ferite e i funghi dei piedi

Fra i trattamenti naturali che potremmo utilizzare per salvaguardare le nostre piante ci sarebbe proprio l’olio di Neem. Non dimenticandoci di questo meraviglioso fiore che funzionerebbe da diserbante nel nostro giardino. Spruzzato prima dell’arrivo del sole che possa seccarlo, o ancora meglio dopo il tramonto, avrebbe effetto di tenere lontani insetti e parassiti dalle nostre piante. Così, come spargerlo davanti agli ingressi di casa, potrebbe creare una barriera difensiva basata sull’odore molto intenso che darebbe fastidio alla gran parte degli insetti.

Altri vantaggi

Via insetti, afidi e parassiti da casa senza usare insetticidi, ma attenzione che l’olio di Neem potrebbe aiutare anche i piedi. A causa della sudorazione, ma anche della costrizione nei calzini e nelle scarpe, i nostri piedi d’estate soffrono. Potrebbero spuntare quindi dei funghi, che, qualche goccia di olio di Neem in un pediluvio potrebbe anche combattere. Anche in questo caso, chiediamo conferma al nostro farmacista, sapendo comunque di avere un prodotto molto utile per le cose di casa.

