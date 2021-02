Sembra incredibile, ma con le prime temperature miti sono già comparse: le zanzare. Il tormento tipico dell’estate, assieme all’afa e all’umidità. Uno dei cartoni animati più divertenti della Pantera Rosa è proprio quello avente come protagonista questo fastidioso insetto. Cartone disponibile gratuitamente in visione su You Tube. Stop alle zanzare con questa pianta assolutamente economica, che potrebbe davvero aiutarci: il geranio. I suoi aromi alla citronella sono infatti una barriera contro l’arrivo delle zanzare. Vediamone di più in questo articolo dei nostri Esperti.

Un nome strano per un effetto straordinario

Quello che noi tutti chiamiamo comunemente geranio, all’anagrafe botanica è meglio definito come “Pelargonium odoratissimum”. E, in effetti del superlativo “odoratissimo”, ne sanno qualcosa le zanzare che lo evitano come la peste. Merito, come dicevamo della sua caratteristica emanazione profumata di limone e citronella messi assieme. Un mix davvero letale per queste odiosissime sanguisughe volatili.

Le zanzare sono anche dei parassiti

Stop alle zanzare con questa pianta assolutamente economica, che potremmo acquistare in qualsiasi vivaio e persino nei supermercati. Suggeriamo vivamente di investire sul geranio perché in pochi sanno che le zanzare sono anche dei parassiti pericolosi per molte delle nostre piante. Se prima le conoscevamo come fastidiose presenze delle nostre giornate estive, adesso sappiamo anche che possono infestare alcune delle piante di casa. Il geranio, pianta estremamente semplice da coltivare, trova proprio in questa sua caratteristica una delle sue virtù. Adesso sta per iniziare il periodo perfetto per la sua fioritura, compresa di solito tra la primavera e l’autunno.

Le caratteristiche del geranio

Siamo solitamente abituati a vederlo sui balconi e sui terrazzi, tranquillamente deposito nei vasi. Ma, attenzione che il geranio può tranquillamente superare anche il metro e mezzo di altezza. Ci sono alcune varietà presenti sul mercato, ma quella che fa al caso nostro, per eliminare le zanzare è proprio quella “odoratissima”. Per non sbagliare, ricordiamo al venditore per quale motivo le stiamo acquistando e ci consiglierà proprio questa soluzione. Se non abbiamo dei vivai o delle rivendite vicini a casa, nessun problema, perché potremmo tranquillamente acquistare queste piante anche su internet.

