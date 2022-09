Identificare gli insetti che girano per casa è importante per sapere come affrontarli. Anche perché con le bollette della luce triplicate e quelle del gas in aumento occorre risparmiare. E, per fortuna, ci sono dei rimedi naturali economici che abbiamo in casa che ci aiutano in questi casi. Insomma, non dobbiamo preoccuparci di sforare il budget della spesa settimanale economica. Gli insetti fastidiosi li possiamo sfidare e battere senza tirare fuori un euro in più. E non solo con aceto o candeggina, come usano tanti.

Sono tanti i tipi di insetti che possono girare per casa, come quelli neri e piccoli sui muri

Ad esempio, gli psocotteri, come nome, potrebbero non dirci molto. In realtà, potremmo averne diversi in casa. Li troviamo negli ambienti più umidi. Anche dove si è formata un po’ di muffa è facile trovarli. Per esempio i vecchi libri ingialliti potrebbero essere un luogo dove trovarli.

Ovviamente, per prima cosa dovremo eliminare la muffa dalla casa, a partire da quella dei muri. Per fortuna, non creano problemi direttamente all’uomo, ma possono danneggiare, ad esempio, i libri. Una volta tolta la muffa, loro dovrebbero scomparire. In ogni caso, un buon deumidificatore servirà per prevenire l’ulteriore formazione.

Potrebbero essercene diversi in casa, come zanzare e mosche

Gli psocotteri sono solo un tipo di insetti che potrebbero girare per casa. Come eliminare gli insetti in casa simili a zecche è fondamentale conoscerlo. Così come sapere cosa dà fastidio a cimici e formiche, zanzare e mosche, ad esempio, è importante anche per prevenire la loro invasione. Certo, l’elenco è lungo e non si limita solo a questi tipi di insetti.

Ci sono i pesciolini d’argento, i punteruoli del grano, i moscerini della frutta, gli scarafaggi. A volte, entrano in casa anche le api e le vespe. Insomma, anche se amiamo gli animali, convivere con queste specie non è piacevole.

Come eliminare gli insetti in casa simili a zecche con dei rimedi naturali

Ci sono poi degli insetti che assomigliano alle zecche, ma che tali non sono. Si tratta delle cimici da letto o cimici del materasso. Decisamente da evitare visto che si nutrono del nostro sangue e ci pungono di notte. Con relativi disturbi della pelle fastidiosi poi da curare.

Ci sono, per fortuna, dei rimedi naturali per eliminarle. Lavare le lenzuola in lavatrice, con temperatura sopra i 65 gradi è fondamentale per eliminare le uova. In alternativa, c’è chi mette le lenzuola sottovuoto e poi le depone nel congelatore per almeno un giorno.

