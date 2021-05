Se siamo alla ricerca per il nostro giardino di una pianta che faccia da fertilizzante e diserbante, eccola qua e riesce anche riempirci il prato di meravigliosi fiori

Prendiamo l’immagine di un prato completamente viola, ma senza per forza pensare alla squadra della Fiorentina. Se siamo alla ricerca per il nostro giardino di una pianta che faccia da fertilizzante e diserbante, eccola qua e riesce anche a riempirci il prato di meravigliosi fiori: la Facelia. Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti perché possiamo scegliere questa pianta proprio in questo periodo dell’anno.

È una pianta molto amata dagli insetti impollinatori

La Facelia non è solo una pianta utile al nostro giardino, ma è anche una risorsa per l’ecosistema. La sua fioritura lunga e profumata attira infatti le api e tutti gli insetti impollinatori. Da questa pianta gli apicoltori ricavano infatti un miele particolarmente pregiato. È una pianta annuale che fiorisce da maggio all’inizio dell’autunno, ma una volta morta, diventa un eccezionale concime naturale. Cosa, che veramente in pochi sanno. È una pianta che nel nostro continente è ancora poco conosciuta, forse perché arrivata tardiva da poche centinaia di anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I suoi frutti sono germinativi

Se siamo alla ricerca per il nostro giardino di una pianta che faccia da fertilizzante e diserbante, eccola qua e riesce anche a riempirci il prato di meravigliosi fiori germinativi. È questa una delle sue caratteristiche più apprezzate, perché i suoi frutti, una volta caduti a terra riescono a riprodurre velocemente nuove piantine. La sua funzione antiparassitaria è indiretta. Nel senso che, oltre alle api, la Facelia attira una serie di insetti che si nutrono dei parassiti che aggrediscono le nostre piante, eliminandoli.

È una pianta rustica

Questo è il periodo migliore per piantarla e approfittare della bellezza dei suoi fiori per tutta l’estate. Parlando di una pianta rustica, la Facelia si adatta bene a ogni tipo di terreno, a patto però che sia ben drenato. Facciamo in modo di piantarla al sole diretto, perché ne ama la luce. Solitamente si accontenta della sola acqua piovana, mentre, nel caso in cui la tenessimo in vaso, abbisogna di un’innaffiatura regolare.

Approfondimento

Stop alle zanzare con questa pianta assolutamente economica