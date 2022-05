L’estate è una stagione meravigliosa che tutti aspettano con ansia. Siamo ancora a maggio, ma molti di noi pensano già alle vacanze e ai fine settimana al mare. D’altronde l’estate è il periodo della leggerezza e del relax. Tutto intorno a noi si anima e acquista colore. Pensiamo alle vetrine dei negozi che già sfoggiano capi di abbigliamento leggeri, freschi e sbarazzini. Anche le scarpe sono le protagoniste indiscusse dell’estate. Sandali, infradito, espadrillas e così via. Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Le scarpe che non passano mai di moda

Nonostante il caldo e la voglia di scoprirsi, molti di noi non rinunciano ad indossare, anche in estate, le classiche sneakers. Scarpe comode, pratiche e facili da abbinare. Sono le protagoniste di ogni stagione e negli ultimi anni hanno ottenuto un posto d’onore nelle passerelle d’alta moda. Possiamo trovarle in commercio sia firmate dai grandi stilisti, che a prezzi modici e accessibili a tutti.

Non solo le classiche sneakers ma anche questi nuovi modelli faranno furore in estate, perfetti da abbinare a pantaloni e vestitini

Le sneakers sono scarpe super versatili. Le indossiamo principalmente con un classico paio di jeans, ma sono perfette abbinate anche ad un vestito più elegante e ricercato. Come potremmo fare a meno di loro in estate? Ecco che per i prossimi mesi le sneakers in tela saranno un vero e proprio must. Leggere, traspiranti, comode. Da indossare in ogni occasione. Possiamo comprarle total white, scegliere quelle dai colori neutri, oppure osare con le tinte pastello.

Le sneakers in tela non passano mai di moda. Pensiamo ad alcuni modelli iconici, da decenni sulla cresta dell’onda. Le sneakers platform sono un altro modello di scarpe da ginnastica che dobbiamo assolutamente indossare la prossima estate. Parliamo di calzature caratterizzate da una suola spessa, che slanciano la figura e regalano qualche centimetro in più. Questo modello di sneakers sta vivendo un momento davvero fortunato.

Un modello davvero particolare

Da alcuni anni, diversi grandi marchi portano avanti una produzione più responsabile. Ad esempio, usano la plastica riciclata. Ecco che nascono dei nuovi modelli di sneakers più sostenibili. La sostenibilità sta diventando una priorità non solo per chi produce le scarpe da ginnastica, ma anche per chi le compra. Quindi, non solo le classiche sneakers ma prepariamoci anche ad acquistare questi nuovi modelli.

