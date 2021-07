Nella maggior parte dei casi crea imbarazzo esibire in pubblico e soprattutto in spiaggia gli accumuli di grasso di addome e fianchi. Le maniglie dell’amore purtroppo sono il risultato evidente di giornate senza attività motoria e di eccessi a tavola. Secondo gli Esperti “ecco quanti centimetri deve essere il girovita di un uomo e di una donna e quale il peso giusto e ideale per età”. D’altronde, in estate quando aumentano le occasioni di cenare fuori casa è più difficile seguire un regime alimentare corretto e salutare. E pur tuttavia è possibile buttare via 3 centimetri dal girovita e più vitamine e ferro con una manciata al giorno di questo prezioso alimento.

Fra le raccomandazioni dei nutrizionisti spesso si trascura proprio quella che consiglia di intervallare il consumo dei pasti principali con degli spuntini. Molto spesso si salta completamente la pausa di mezza mattinata e del pomeriggio e si arriva a tavola più affamati. Si tende così ad ingurgitare il cibo in modo rapido e vorace senza dare il tempo al cervello di approdare alla percezione della sazietà. E altrettanto spesso accade di rimandare il momento dei pasti principali e soprattutto della cena a tarda ora quando l’assorbimento delle calorie è più elevato. Di sicuro “sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”.

Via 3 centimetri dal girovita e più vitamine e ferro con una manciata al giorno

Fra i cibi da consumare durante gli spuntini o a colazione le mandorle rappresentano uno dei pochi alimenti completi e più ricchi di minerali. Ne bastano appena 30 grammi al giorno per allontanare la sensazione della fame e per coprire il fabbisogno quotidiano di calcio. Parimenti il consumo quotidiano di mandorle assicura l’assunzione di ferro, magnesio e potassio che aiutano a contrastare l’insorgenza dell’anemia soprattutto nelle donne. Da uno studio recente sono emersi risultati incoraggianti sulla riduzione della circonferenza vita in chi mangia regolarmente mandorle. Si è infatti registrata una differenza di ben 3 centimetri sul girovita dei consumatori di 30 grammi di mandorle e dei non consumatori. Inoltre l’abitudine a questo salutare snack ha portato anche ad un abbassamento dei livelli di colesterolo LDL e un miglioramento della pressione arteriosa.

Approfondimento

