C’è un agrume poco usato ma che l’Italia produce ed esporta per il 90% della produzione mondiale. È il bergamotto che in Calabria trova le sue maggiori coltivazioni ed è ricchissimo di nutrienti e principi attivi. Questo meraviglioso agrume che favorisce la digestione rapida e metabolizza ottimamente gli zuccheri abbassando il colesterolo. Ricco di vitamine e polifenoli ecco perché il bergamotto è un alimento anti invecchiamento per eccellenza.

Questo meraviglioso agrume favorisce la digestione rapida e metabolizza ottimamente gli zuccheri

Con più vitamina C di arance e limoni il bergamotto protegge il cuore e alza una difesa naturale davvero efficace contro le infiammazioni. Studi recenti confermano che è un alimento valido anche per contrastare i livelli di colesterolo alti. Merito di due flavonoidi eccezionali: la brutieridina e la melitidina che svolgono secondo i ricercatori un’azione simile a quella dei farmaci specifici. Sostanze benefiche anche per favorire e velocizzare il metabolismo degli zuccheri nel sangue, riducendone quindi l’assorbimento. Ecco come tenere la glicemia sotto controllo in maniera assolutamente naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come beneficiare del bergamotto

Ecco allora che assumere alla mattina il succo di mezzo bergamotto diluito con un po’ d’acqua ci permetterà di immettere nell’organismo tantissimi nutrienti utili alla salvaguardia della nostra salute. È disponibile anche in succo ma dobbiamo stare attenti alla concentrazione vera e propria di prodotto ed eventuali aggiunte. Altrimenti è disponibile anche la tintura madre che possiamo assumere in gocce assieme all’acqua prima dei pasti.

Non solo a livello alimentare

Attenzione che il bergamotto è benefico anche per calmare ansia e stress e in questo caso è possibile goderne i benefici in altri modi. Ossia come olio essenziale utilizzandolo con i diffusori di aromi per ambienti. Non solo riduttore dello stress ma anche riconosciuto come sanificante per ambienti per la sua proprietà naturale antisettica.

Approfondimento

I 2 alimenti più a rischio di infezioni alimentari a cui stare attentissimi