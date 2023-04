Vestirsi eleganti con fianchi larghi e seno abbondante? Ecco 3 outfit di Mara Venier e Romina Power

Andare in giro a fare shopping è un’attività piacevole e rilassante. Specialmente quando ci sono degli sconti o è il periodo dei saldi vediamo la fila fuori dai negozi. Trovare la taglia adatta e un capo che stia bene per alcune donne è stressante. Ad esempio, quando si è over 50 a volte si

può vedere il corpo appesantito per la menopausa. Si possono però sfoggiare outfit eleganti prendendo spunto da due personaggi famosi e amati, Mara Venier e Romina Power.

Il nostro corpo cambia negli anni per varie ragioni. Oltre a quelle fisiologiche possiamo aver fatto una dieta o dopo la gravidanza la solita taglia non va più bene. Per varie cause, anche ormonali, in particolar modo il fisico femminile potrebbe arrotondarsi dopo i 50 anni. I soliti vestiti ormai sono stretti e a ogni cambio stagione si svuota l’armadio di qualche capo. Soprattutto jeans, pantaloni, gonne e camicie sono di solito destinati alla vendita o alla beneficenza.

Andare per negozi alla ricerca di qualcosa che stia bene può essere un’avventura a lieto fine oppure no. Due donne che portano con orgoglio le loro forme un po’ abbondanti sono Mara Venier e Romina Power. Due personaggi del mondo dello spettacolo molto diversi ma accomunati dal buon gusto nonostante dei chili in più.

Scopriamo come vestirsi eleganti con fianchi larghi e seno abbondante

Mara Venier, attrice e conduttrice di successo, nella sua lunga carriera ha potuto mostrare al suo pubblico look di vario tipo. La vediamo ospite in varie trasmissioni, ma l’appuntamento fisso con lei è con Domenica in. Con il tempo le linee del suo corpo si sono ammorbidite e arrotondate. Sfoggia vari tipi di outfit, dal monocolore alle stampe fantasia. Spesso la vediamo con una blusa poco aderente che cade morbida su seno e fianchi. Se ha la giacca, questa arriva di solito a metà coscia sopra una gonna midi oppure dei pantaloni poco aderenti.

Sulla scena musicale da molti anni, Romina Power ha mostrato di essere una grande artista e anche una madre amorevole. Il suo look attuale forse deriva dalla sua vicinanza alle culture orientali. Amerebbe molto in special modo l’India e praticherebbe il Buddismo.

Da qualche tempo avrebbe abbandonato i soliti abiti classici per altro.

Outfit comodi e chic per donne over 50

Romina Power si veste sovente con capi molto eleganti e anche comodi. Tra gli outfit pensiamo ad esempio a quello sfoggiato al matrimonio della figlia Cristel nel 2016 a Cellino San Marco. La Power indossava un completo color corallo con tunica a maniche ampie e pantaloni larghi.

Di recente nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, l’ex signora Carrisi era in pantaloni neri comodi con una candida camicia e giacca. Questa aveva una fantasia bianca e nera.

Per vestirsi eleganti con fianchi larghi e seno abbondante bastano quindi pochi capi scelti con cura. Via libera ai colori e alle stampe. Per quanto riguarda le scarpe, si possono portare tacchi bassi e comodi per evitare il mal di schiena o gambe pesanti. Ci sono ad esempio le slingback e i mocassini tornati di moda quest’anno con altri modelli.