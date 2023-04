Ami le coste della Toscana e vuoi spendere poco? Ecco dove affittare casa al mare per l’estate

Desideri organizzare delle vacanze al mare in Toscana senza spendere un patrimonio? Ecco alcune località economiche e straordinarie dove soggiornare e trascorrere le ferie.

Quest’anno l’aumento dei costi non ha interessato soltanto il settore alimentare, purtroppo anche le vacanze estive costeranno di più. Una vera stangata per chi vuole organizzare le vacanze in coppia, con gli amici o coinvolgendo tutta la famiglia. Salgono notevolmente i prezzi dei lidi balneari e dei servizi offerti, gli alloggi e i pacchetti in albergo che comprendono pasti e accesso in spiaggia. Per molti italiani sarà dura riuscire a rilassarsi al mare senza dovere svuotare il

portafoglio e sforare il budget. Ma dopo un anno di lavoro, routine, stress e lavori domestici, rinunciare ad una meritata pausa lontano da casa è inimmaginabile. Nonostante gli aumenti, però, non bisogna arrendersi, perché esistono delle valide soluzioni per spendere una cifra ragionevole e goderci un po’ di sole. Nonostante alcune mete siano abbastanza dispendiose, se siamo attratti dal mare toscano, potremmo puntare su località più economiche e ugualmente spettacolari.

Se ami le coste della Toscana e vuoi spendere poco, Scopri queste mete economiche a un passo dal mare

La Toscana è una regione meravigliosa e sorprendente e vale la pena scoprire sia la parte dell’entroterra che le località marittime. Ci sono mete molto gettonate e ambite durante la bella stagione come Viareggio, Forte dei Marmi, Piombino, San Vincenzo il Giglio e l’Elba. I costi per soggiornare in questi luoghi e tuffarsi a mare non sono propriamente economiche, ma è possibile optare per altri luoghi a poca distanza dal mare. Anche se è molto frequentata, Follonica rappresenta un’ottima alternativa per fissare un alloggio in piena estate, risparmiando sui costi.

A meno di 500 euro potremo affittare un appartamento vicino la spiaggia e vivere una settimana rilassante in questa ridente cittadina. Troveremo ampie spiagge con sabbia fine e chiara, numerosi stabilimenti balneari attrezzati e diversi locali dove fare un aperitivo dopo una giornata al mare. Se ami le coste della Toscana e vuoi spendere poco un’altra interessante meta è Marina di Massa, nella Riviera Apuana a pochi passi da Forte dei Marmi. È possibile trovare in affitto case vacanze e appartamenti più economici lontano dal centro, anche per un interno mese.

In provincia di Grosseto

Ancora più convenienti sono i prezzi degli affitti di case di villeggiatura a Castiglione della

Pescaia, in provincia di Grosseto. Mare meraviglioso, fondali bassi e scenari straordinari caratterizzano le sue spiagge, un luogo ideale dove rilassarsi ma anche divertirsi. Organizzare le nostre ferie a Principina a Mare potrebbe costarci meno del previsto, grazie alle incredibili e variegate offerte di case vacanze e appartamenti. Potremo scegliere tra e spiagge libere o attrezzate, oppure optare per una passeggiata nella rigogliosa pineta interna. A poca distanza si trova Orbetello, dove sono tante le soluzioni economiche per soggiornare e risparmiare affittando una casa. Una bellissima zona tutta da scoprire, compresa la magnifica laguna, oasi WWF, estesa per oltre mille ettari.