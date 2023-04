Basta sneakers e tacchi alti, ecco 5 scarpe da donna che tornano di moda per la primavera estate 2023

Ogni anno al cambio armadio cerchiamo di selezionare i capi da tenere o meno. Alcuni ci sembrano un po’ datati, ma sappiamo che prima o poi torneranno di moda. La stessa cosa avviene spesso con le calzature. Sulle passerelle si sono visti sfilare alcuni modelli di scarpe per la primavera estate 2023 che forse abbiamo già a casa. Scopriamo quali.

Con il cambio stagione si cerca sempre di fare spazio in casa tenendo da parte ciò che ancora può servire e buttando, vendendo o donando il resto. Ciò avviene con gli oggetti, gli abiti, le borse e anche le scarpe. Jeans o vestiti e giacche di qualche anno fa a volte tornano di moda e così li ritiriamo fuori. Anche un paio di scarpe ancora in buone condizioni può tornarci utile. Basta seguire le sfilate di moda o le riviste specializzate per rendercene conto. Quest’anno sono di tendenza delle scarpe che credevamo trascurate dagli stilisti. Spesso infatti vediamo modelle e anche donne dello spettacolo indossare tacchi vertiginosi. Un altro modello ai piedi delle donne riguarda le comode sneakers. Si possono usare per l’attività fisica, ma quelle eleganti e luccicanti si abbinano anche con outfit da sera. Le indossa spesso anche Elisabetta Canalis tra tante.

Basta sneakers e tacchi alti, ecco 5 scarpe da donna di tendenza

Per quest’anno sembra incredibile ma ecco rispuntare le espadrillas. Queste comode scarpe in tela, corda e a volte anche inserti in cuoio sono sdoganate da tempo. Non solo in spiaggia, le vedremo protagoniste di uscite con le amiche e serate. Quelle di tendenza hanno tacco alto e plateau, cinturino o laccio. Si abbinano bene con abiti lunghi e leggeri.

Un’altra scarpa intramontabile eppure messa sempre in discussione è la ballerina. Per alcuni stilisti però andrebbe portata con i calzini. Il modello di tendenza moda presenta una serie di cinturini che coprono la gamba fin sotto al ginocchio. Molto carina con gonne corte e pantaloncini. Passando a un’altra scarpa che molte hanno già, torna l’infradito. Insieme alle espadrillas si vede di solito in località marine. Tiriamole fuori se sono eleganti e con decori luccicanti. Quelle particolari da comprare presentano un gambale da stivale e tacco, da sfoggiare sotto un abitino o una gonna.

Altri modelli per la stagione primavera estate

Dal sapore retrò è un’altra scarpa che ogni tanto riappare in passerella. Parliamo di quella con il maxi plateau. In primavera e soprattutto in estate lo potremmo indossare versione sandalo aperto e coloratissimo sotto un pantalone largo e comodo. Infine c’è un modello di tendenza con un tacco comodo e basso che ha destato curiosità.

Si tratta della scarpa a rete. Che siano con cinturino da allacciare alla caviglia, slingback, oppure in altre declinazioni, sono calzature che non passano inosservate. Pensiamo anche agli stivaletti o alle décolleté. Da abbinare a jeans e pantaloni, vestiti e gonne. Basta sneakers e tacchi alti, ecco 5 scarpe da donna da indossare in questi mesi. A queste calzature aggiungiamo anche un classico che alcune amano e altre no. Si tratta dei mocassini. Andrebbero bene soprattutto in primavera con tailleur giacca e pantaloni, jeans, gonne corte e pantaloncini.