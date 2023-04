Per capelli perfetti e pelle morbida a 50 anni ecco cosa fa Gwyneth Paltrow ogni giorno

Quando ci guardiamo allo specchio spesso notiamo qualcosa che non ci soddisfa. A volte siamo di fretta e dedichiamo poco tempo al corpo e ai capelli. Potremmo però in poche mosse migliorare il nostro aspetto seguendo la beauty routine di Gwyneth Paltrow.

Nessuno ha la bacchetta magica per poter cambiare il proprio aspetto, si sa. Potremmo però dedicare del tempo per migliorarlo. In commercio ci sono tanti prodotti utili per le nostre esigenze.

Se durante il giorno abbiamo poco tempo, possiamo ritagliarci per noi un’ora la sera da dedicare al relax. Con qualche accorgimento anche il nostro aspetto potrebbe migliorare, nonostante l’età. Vediamo come.

Alcune abitudini quotidiane di una star del cinema

Ammiriamo di solito le stars di Hollywood per la loro bravura e anche la bellezza. Indossano pure abiti meravigliosi per gli eventi importanti. Dietro c’è spesso uno staff di professionisti che le aiuta. Un’attrice che nonostante i suoi 50 anni sembra una ragazzina è Gwyneth Paltrow. Appare spesso sui social struccata e condivide i suoi segreti di bellezza con i fan.

Durante il giorno la Paltrow, oltre agli impegni di lavoro, praticherebbe lo yoga. Durante la settimana appena possibile condivide i pasti con il marito e tutti i figli. È nota tra l’altro la sua bravura in cucina.

Per quanto riguarda i rituali di bellezza, in particolare consiglia la sera di rilassare corpo e mente. Oltre a leggere un libro o magari chiamare un amico, vediamo cosa suggerisce.

I segreti di Gwyneth Paltrow per capelli perfetti e pelle morbida a 50 anni

In un recente video la Paltrow ha svelato la sua spa day routine. Non tutti abbiamo la fortuna di poter andare in una spa o di averla a casa come lei. I suoi consigli, però, sono semplici e replicabili.

La prima cosa che fa di solito la sera sarebbe quella di spazzolare il corpo. L’accessorio dev’essere di legno con setole naturali. Procediamo dal basso verso l’alto. Il movimento aiuterebbe la circolazione togliendo anche le cellule morte. La seconda cosa da fare sarebbe passare dalle radici alle punte un siero idratante e riparatore sui capelli. Lo fa agire per 20 minuti. Intanto la star si immergerebbe in acqua tiepida con sali e oli essenziali. Trascorso il tempo di applicazione laverebbe i capelli con uno shampoo scrub. Lo massaggia sul cuoio capelluto, poi sul resto della chioma e dopo risciacqua.

No poo, low poo e cowash

La star quindi sembrerebbe evitare i soliti prodotti amando il pre pooing, pre shampoo, e lo shampoo purificante. Alcuni invece seguirebbero la tendenza del no poo o del low poo. Userebbero, quindi, solo acqua o sostanze naturali o poco shampoo. Altri eseguirebbero il cowash, laverebbero i capelli con un balsamo, magari arricchito con oli essenziali. A tal proposito anni fa hanno fatto discutere le presunte abitudini di Brad Pitt, Johnny Depp e Adele.

Gwyneth Paltrow terminerebbe la sua spa routine applicando un burro nutriente sulla pelle del corpo.

Per capelli perfetti e pelle morbida a 50 anni la nota attrice la sera eseguirebbe questa beauty routine. Preferisce usare i prodotti della sua azienda, Goop. Noi potremmo adattare quelli che desideriamo. Ad esempio, l’acqua di riso fermentata andrebbe bene per nutrire i capelli. Per la pelle del corpo potremmo usare il burro di karitè.