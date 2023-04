Cosa fare a pranzo per rafforzare il sistema immunitario: la ricetta preferita di Cameron Diaz

Non sai che cosa fare a pranzo oggi? Con il cambio di stagione e il meteo un po’ ballerino si dovrebbe fare il pieno di nutrienti per rafforzare il sistema immunitario, proprio come fa una star del calibro di Cameron Diaz. Ecco la sua ricetta anti-spreco e come farla velocemente.

Spesso si è un po’ di corsa tra i vari impegni della giornata, tra lavoro e famiglia, e può capitare di avere un momento di blocco e non sapere proprio che cosa preparare a pranzo o a cena. È qualcosa che succede a chiunque, ma non bisogna farsi prendere dal panico.

La soluzione potrebbe essere proprio davanti ai nostri occhi. Si tratta di un modo semplice e veloce di unire la tradizione culinaria orientale con il classico metodo anti-spreco per recuperare gli avanzi che abbiamo nel frigorifero. Sarà buono, particolare e un modo per fare il pieno di nutrienti nel cambio di stagione.

Se vi state chiedendo che cosa fare a pranzo per rafforzare il sistema immunitario con gli sbalzi di temperatura tipiche del periodo tra primavera ed estate, ecco un suggerimento che fa per voi seguendo l’esempio di Cameron Diaz, che lo ha mostrato sul suo profilo Instagram.

Cosa fare a pranzo per rafforzare il sistema immunitario: prova con il ramen giapponese

Un buon piatto che si può fare a pranzo, se siete anche appassionati di tutto quello che riguarda l’Oriente, è il ramen giapponese. È una zuppa che si prepara con spaghetti e brodo di carne o di pesce. Si tratta di una pietanza molto saporita perché viene impreziosito con diversi ingredienti che possono essere maiale, alghe, mais o varie erbe aromatiche.

Proprio per questa sua caratteristica di aggiungere diversi ingredienti al piatto base di spaghetti e brodo, Cameron Diaz ha deciso di prendere ciò che le era avanzato nel frigorifero e mettere tutto insieme per un duplice risultato: non buttare nulla e avere un piatto ricco di nutrienti.

L’ex modella e attrice statunitense ha preso come base due pacchetti di ramen istantaneo e poi ha preso quello alcune verdure che aveva in frigorifero, carote e funghi, per la precisione, aggiungendo un po’ di aglio, scalogno e zenzero.

Ha chiamato questo piatto “Whatever-you-got ramen”, ovvero “ramen qualsiasi cosa tu abbia”. Lei ha detto quale ricetta ha usato, ma poi ha invitato tutti a personalizzare il tutto in base a cosa c’è dentro al proprio frigorifero.

Il potere nutriente del ramen: benefici e controindicazioni

Un piatto con spaghetti di frumento in brodo di carne o di pesce fornisce carboidrati e vitamine. Per non parlare dei sali minerali che, non solo derivano da carne e pesce, ma anche dalle aggiunte che vengono fatte. Inoltre, è povero di grassi e di colesterolo.

Nella ricetta originale si usa mettere l’alga kombu, ad esempio, ricca di fosforo e potassio. Non solo, questo elemento è in grado di migliorare la circolazione del sangue, prevenire l’invecchiamento cellulare e fornire, quindi, una pelle giovane e fresca. Se poi nel piatto si aggiungono verdure che si hanno nel frigorifero, è naturale che il numero di vitamine, minerali e fibre aumenterà.

Attenzione, però, ai prodotti già pronti che si trovano in commercio. L’autorevole sito Humanitas ci mette in guardia dalle quantità di sale presenti. Quindi, è vero che si tratta di un piatto nutriente se ben preparato, ma serve sempre consultare un esperto e fare assoluta attenzione alle quantità.