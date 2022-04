Nettuno e Giove porteranno ancora vagoni di opportunità e fortuna per questi segni zodiacali mentre per lo Scorpione la vita si tinge di rosa

Prosegue la congiunzione di Nettuno e Giove in casa dei Pesci, segno governato dal primo e per eccellenza vocato all’emotività. Questo evento assai raro (capita ogni secolo e mezzo) comporta due cose. La prima è la positiva rivoluzione di tutto ciò in cui avevamo creduto fino ad ora, stiamo distruggendo vecchi pensieri per costruirne di nuovi. Menti aperte a 360°, intuito molto sviluppato per la parte costruttiva.

Dopo la demolizione, ci sarà spazio per il nuovo. L’altro lato della medaglia di questa congiunzione astrale sarà un po’ di confusione. D’altronde qualsiasi momento di rinnovamento porta con sé una fase iniziale di caos. Vediamo quale influenza e ricadute ci saranno per alcuni segni zodiacali.

Ariete e quella bella occasione che si presenterà

Per la giornata di oggi l’Ariete avrà due pianeti in casa dei Pesci che è un punto remoto che sfugge alla vista e alla conoscenza del segno di fuoco. Questo incontro di Giove e Nettuno, lontano dagli occhi dell’Ariete, significa che qualcuno sta lavorando in senso positivo per creare un’opportunità nuova. A breve sarà tutto più chiaro all’Ariete ma c’è del buono già nella giornata odierna. Nuovi progetti professionali ricevono l’influsso positivo da Saturno, dal Sole, da Venere e Marte. Quindi i nati di questo segno dovranno sfoderare l’infallibile entusiasmo che gli è proprio.

Per lo Scorpione la vita si tinge di rosa

Per lo Scorpione giornata divisa a metà con il cielo che torna sereno dal pomeriggio sera. L’incontro di Giove e Nettuno in Pesci avrà un influsso anche su questo segno. Gli astrologi, infatti, per questo segno segnalano che saranno toccate le note del romanticismo. Per alcuni questo si tradurrà in un incontro inaspettato o un’intesa profonda con qualcuno che già si conosce.

Pesci continua la progressione

Per i nati sotto il segno dei Pesci, continua la marcia trionfale primaverile. Giove nel segno dona fortuna e l’incontro con Nettuno in casa potrebbe significare una buona proposta che arriva da una persona vicina: ad esempio una bella gita o un weekend per Pasqua. I pesciolini potranno così giovarsi del loro intelletto e della loro immaginazione per ipotizzare una meta.

Toro ringrazia Plutone

C’è Plutone che spiana la strada ai nati sotto il segno del Toro. Il Sole è in casa dell’Ariete, pianeta vicino, ed illuminerà la situazione attuale. La via da seguire apparirà così chiara e nitida. Plutone è l’alleato del momento e offre il coraggio per un’impresa ardita che propriamente non sarebbe nelle corde del Toro, di tempra solida e ferma. Il Toro, inoltre, ha Venere dalla sua quest’oggi e questo favorisce pace e armonia non solo a livello di coppia ma anche in famiglia.

Il Cancro pieno di gentilezze ma un po’ confuso

Il segno del Cancro gode di Nettuno in casa dei Pesci, segno amico per eccellenza. Questo si traduce in una dose extra di gentilezze e tenerezze, anche grazie a Venere. Attenzione però il Sole in Ariete non vi chiarisce le idee con i suoi raggi e pertanto meglio rimandare qualsiasi giudizio su persone o eventi.

