Nella bella stagione diventa irrinunciabile il mare, che si tratti di singole giornate o di una vacanza è un piacere imperdibile.

In entrambi i casi si dovrà preparare tutto il necessario per rendere agevoli le giornate.

Da non trascurare però neanche l’abbigliamento, un look scialbo anche in spiaggia ci trasmetterebbe disagio e insicurezza. In più bisognerà considerare anche gli outfit da sera adatti a una località marittima.

Naturalmente nella scelta vi è sempre da considerare l’età del soggetto, nel caso di donne mature uno stile sofisticato sarà d’obbligo.

Look da spiaggia

Per vestirsi bene al mare d’estate a 50 e 60 anni sarà necessario avere delle idee ben chiare ed evitare alcuni errori. Il primo punto da affrontare riguarderà il costume da bagno.

In linea di massima sarebbe da preferire un costume intero. Ne esistono di tanti tipi tra cui scegliere, già a partire dalla presenza o meno di bretelle e da possibili incroci delle stesse. Molto carini anche quelli dotati di lacci da legare alla schiena.

Adatti a valorizzare ogni fisico e molto femminili sarebbero quelli modellanti e con cucitura al di sotto delle coppe.

Se si è fan del bikini lo si potrà scegliere, ma meglio evitare modelli troppo sgambati e poco coprenti.

Da evitare anche gli shorts corti di jeans, piuttosto sarà preferibile indossare un bel pareo in abbinamento al costume se intero. In caso contrario meglio optare per un prendisole, ossia un vestito leggero e scollato, pratico per la spiaggia e perfetto per coprire il costume per andare al bar.

Vestirsi bene al mare d’estate a 50 e 60 anni con questi consigli di stile chic

Per la giornata in spiaggia o per passeggiare in riva al mare, non potrà mancare un copricapo per il sole. Molto elegante indossare un foulard annodato in testa e abbinato a occhiali da sole, da vera diva.

Anche il cappello di paglia però ha sempre un suo perché, se ne potrà scegliere uno a falde larghe o un grintoso panama. In questo caso d’obbligo abbinarlo a una borsa di paglia. La stessa potrà essere a secchiello o a trapezio, o anche tonda, modelli sempre di moda.

Per il tempo libero giornaliero si potrebbe indossare una blusa o una canotta abbinata a pantaloni Capri, completando con sandali bassi, scarpe di stoffa o ballerine.

Naturalmente anche una bella camicia di lino o con pizzo andrà bene. Invece dei pantaloni poi si potrebbe optare anche per una gonna, non troppo corta. Ideale la lunghezza midi, come modelli a seconda dell’accostamento potremo sceglierla a tubino o a campana.

Per la sera perfetto invece un abito lungo o che arrivi al ginocchio. Dovrà però essere morbido e leggero. Una tunica di lino arricchita da merletti ad esempio. O, ancora, un tubino a giromaniche o con bretelle. Ovviamente anche un abito plissettato saprà farci fare bella figura.

Come colori perfette le tonalità chiare e pastello che esaltano anche l’abbronzatura o fantasie colorate tendenti all’etnico, o righe o quadretti vichy. Concessi anche abiti semitrasparenti, purché indossati con un intimo coprente.

In caso di silhouette longilinea, anche una jumpsuit sarà elegantissima. Potremmo poi portarci un bolerino o una maglia di filo qualora si alzasse il vento.

Obbligatorio un sandalo alto, dal tacco quadrato o a spillo, ma per una maggiore comodità anche una zeppa andrà bene.

