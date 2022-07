Estate è sinonimo di caldo ma soprattutto di sole, i cui raggi ci assicurano una bella tintarella. Infatti, se trascorriamo diverse giornate al mare la pelle tenderà a colorarsi e a diventare più scura. In realtà, capiterà di abbronzarsi stando ovunque all’aria aperta, anche durante le ore trascorse sul balcone, in giardino o in giro. Potrà capitare dunque di non abbronzare l’intero corpo, mentre ciò avverrà con facilità per il viso. Talvolta però, potrebbe suscitarci qualche perplessità, perché l’abbronzatura fa sì che il make up abituale non vada più bene.

Perché truccarsi con l’abbronzatura

Truccare il viso quando è abbronzato consente di esaltare maggiormente la tintarella, nonché di farvi spiccare i nostri occhi. Inoltre, nel caso la nostra pelle non fosse incline a un tipo di abbronzatura tendente al dorato, potremmo porvi rimedio impugnando i pennelli del beauty-case. Allo stesso tempo ci consentirà anche di nascondere possibili parti rimaste bianche. Naturalmente, bisognerà sapere come muoversi per evitare un possibile pastrocchio.

Come truccare viso e occhi marroni quando si è abbronzate e uniformare il colorito con il make up

Prima regola valida in generale per l’estate, ma soprattutto per una pelle abbronzata: niente fondotinta. Potrebbe far respirare poco la pelle e, in più, risultare troppo pesante. Molto meglio propendere per una BB cream, che è molto più soft. Dovremmo però sceglierla un tantino più scura rispetto a quella che usiamo solitamente. Lo stesso discorso vale per il correttore. Uno chiaro evidenzierebbe i difetti più che coprirli in questo caso.

Nella scelta della BB cream poi prediligiamo uno con protezione solare, così che ci protegga anche all’aria aperta. Stendiamo correttore e BB cream normalmente per creare la base. Per dare un effetto ancora più naturale a quest’ultima, è consigliabile spalmarlo con una spugnetta leggermente umida.

Proseguiamo con il nostro make up e prendiamo l’illuminante. Puntelliamolo lievemente su alcune parti ben studiate: arco di cupido, punta del naso e zigomi. Per quanto concerne quest’ultimi, stendiamolo creando una sorta di C contraria che parta dalle guance. Avremo così uniformato l’incarnato ma dandogli una prospettiva di luci e ombre molto semplice ma efficace.

Per dorare maggiormente l’abbronzatura ci serviremo del bronzer. Preleviamolo con un pennello tondo che passeremo dapprima su un pezzo di carta, per far cadere l’eccesso di prodotto dalle setole. A questo punto, con mano leggera, spennelliamo tutto il viso in modo generale senza soffermarci a calcare la mano.

Ultimi tocchi

L’ultimo tocco sarà il blush. Scegliamone uno pesca o marrone, a seconda della tonalità della nostra pelle. Puntelliamolo lievemente su guance e naso, così da dare un effetto naturale di rossore dato dal sole.

Per concludere, passiamo agli occhi. Per dare un primo piano agli occhi marroni, usiamo un ombretto giallo, arancione o viola. Ideali anche gli ombretti glitterati o metallizzati che illuminano lo sguardo. O altrimenti, per un trucco vedo non vedo, qualche tonalità di marrone. Infine, un filo di matita nera o marrone esternamente sulle palpebre e una passata di mascara nero o trasparente.

Nel caso il nostro viso sudasse tanto col caldo dovremmo avere alcune accortezze e fissare il make up anche senza fissante.

Ecco quindi come truccare viso e occhi marroni quando si è abbronzate.

