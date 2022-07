Che il pesce faccia bene ormai si sa da anni. Sappiamo quanto, grazie ai suoi valori nutritivi, possa giovare alla nostra salute ma anche alla memoria. Tra le varie tipologie esistenti adesso vedremo nel dettaglio il salmone. Viene allevato prevalentemente in Alaska, dove se ne trova in abbondanza. Il suo contenuto calorico è molto significativo, infatti si classifica tra i pesci considerati “grassi”. Ma c’è anche da dire che contiene amminoacidi essenziali, fondamentali per noi.

Contiene una quantità discreta di colesterolo ed è privo di fibre. Sostanzialmente i suoi valori nutrizionali sono così distribuiti:

208 kcal;

0 g di carboidrati;

13 g di grassi totali;

20 g di proteine.

È ricco anche di vitamina A, D, K ed E. Inoltre presenta anche diversi sali minerali come calcio, ferro, magnesio e in quantità più alte (240 mg) il fosforoso e il potassio (363 mg). Vediamo come viene introdotto nella dieta e quali sarebbero i suoi benefici.

Il salmone affumicato è ottimo al forno, cosa contiene e come cucinarlo

Nonostante sia buono da un punto di vista nutrizionale è sconsigliato per chi è in uno stato di obesità, in quanto bisogna ricordare che è sempre un pesce con un alto contenuto di grasso. Per chi è un soggetto diabetico il consumo di salmone è indicato. Vista la quantità di Omega 3 è utile contro i trigliceridi sopra la norma e per chi ha il colesterolo alto. I suoi benefici sarebbero dunque:

abbassa il colesterolo cattivo (LDL) in favore di quello buono (HDL);

è un potente antiossidante, contrasta la formazione dei radicali liberi rallentando l’invecchiamento delle cellule;

proteggerebbe il sistema cardiovascolare perché abbassa il livello di grasso nel sangue;

avrebbe proprietà antinfiammatorie;

è ricco di fosforo e aiuta il cervello a contrastare la perdita della memoria.

Dunque possiamo dire che questo è un alimento molto importante per la nostra dieta.

Consigli in cucina

Il salmone affumicato è ottimo al forno, ma si presta a tanti modi di cottura. Può essere fatto al forno, al cartoccio oppure umido in padella. Possiamo dire che è un alimento versatile, quindi si può fare come più piace a noi. Essenziale è anche la pulizia del pesce prima della cottura. Per prima cosa si taglia la pelle e dopo si rimuovono le lische e si eliminano le spine con una pinzetta. È consigliabile sempre scegliere il pesce fresco anziché congelato. Così facendo si potrà gustare di più il suo sapore e i suoi valori nutritivi saranno più ricchi.

