Agosto sorride a Capricorno e Scorpione, giorni bui per Toro e Vergine

Cosa prevedono gli astri per le nostre vacanze? Fortunati alcuni segni visto che l’oroscopo di agosto 2022 sorride ai segni dello Scorpione e del Capricorno. Invece, c’è chi sarà alle prese con delusioni amorose, a differenza di chi troverà, finalmente, il grande amore. L’Ariete dovrà fare attenzione a un ex che, questa estate, ritornerà nella nostra vita. Dovremo decidere se dargli spazio oppure fargli cambiare strada. Saranno mesi migliori professionalmente, ma non a livello delle amicizie.

Il Toro, invece, avrà poche scappatelle romantiche e, in generale, l’amore non ci premierà. Non ci andrà meglio dal punto di vista economico e, per questo, dovremo tirare fuori il carattere per sopravvivere.

Che cambiamenti in arrivo per il Leone, ma Giove retrogrado non aiuta quest’altro segno

Mercurio obbligherà i Gemelli a fare più scelte immediate di quelle che avremmo voluto. Il che non è proprio nella nostra natura, che ci spinge a riflettere e ponderare. E la fretta, si sa, non aiuta. Il Cancro dovrebbe passare l’estate puntando più sulla leggerezza. A volte, le sorprese più belle sono quelle inaspettate. Cercare di costruirsi sempre il domani, pianificando tutto, non sempre è un bene. Per il Leone, l’estate porterà, anche senza volerlo, a dei grossi cambiamenti. Che potrebbero riguardare la sfera lavorativa o, a sorpresa, anche quella affettiva, pur essendo rapporti che, entrambi, durano da tempo.

Da luglio, Giove retrogrado ha complicato la vita della Vergine. Avremmo voluto delle vacanze più rilassanti, ma non sarà così. A casa e nel rapporto di coppia qualcosa potrebbe incrinarsi, ma si può rimediare. Che estate 2022 sarà per la Bilancia che avrà finalmente le soddisfazioni che si merita. Ovvero, una stabilità che da tempo sognavamo. In amore tutto fila bene e i single potranno finalmente incontrare la persona giusta.

Agosto 2022 sorride a Capricorno e Scorpione, mentre Giove porterà giorni bui a Toro e Vergine

Che estate da grandi amatori per lo Scorpione, che tirerà fuori tutto il suo fascino e molti ci cascheranno. Anche il lavoro procederà al meglio e, dopo tante turbolenze, ci aspettano mesi infuocati in tutti i sensi. Il Sagittario sarà alle prese con un oroscopo che sembra voler spegnere la nostra voglia di fare. Invece, sfidiamo la sorte, partendo per una meta non prevista, approfittando magari di voli a prezzi stracciati. Che estate fantastica sarà per il Capricorno, perché vivremo uno dei momenti più belli della nostra vita. All’orizzonte ci aspettano nuove entrate economiche e soprattutto l’amore sarà finalmente al top. Infatti, agosto sorride a Capricorno e Scorpione.

L’Acquario punta al romanticismo, ma bisogna vedere se il partner ha voglia di queste smancerie. Il lavoro, almeno, asseconda la nostra energia. Ci saranno delle piccole seccature a guastare l’estate 2022 dei Pesci, secondo l’oroscopo. Che comporteranno anche spese non previste, mandandoci a quel paese il nostro budget per le ferie.

