Siamo alle solite, tanti capi nell’armadio e non troviamo mai nulla da mettere. Ci sembra di scavare in un ammasso di cose che non sembrano neanche nostre. Gonne, pantaloni e magliette che abbiamo comprato tempo fa, ma che non sentiamo nostri. Questo è il grosso rischio quando si fa shopping pensando alle ultime tendenze. Magari un capo appena acquistato ci sembra perfetto per la nostra fisicità, ma solo finché non torniamo a casa. Proviamo e riproviamo i vari capi, senza trovare il giusto abbinamento. Questo succede non solo quando acquistiamo online, ma anche se andiamo in negozio.

Vestirsi alla moda valorizzando le forme con questi 3 capi immancabili

Per risolvere questo problema, spesso ci affidiamo a capi d’abbigliamento costosi e firmati. Alcuni sono sicuramente stupendi e ci stanno bene, ma non vale proprio la pena spendere quelle cifre. Alla fine, se abbiniamo bene i capi e scegliamo prodotti di qualità, possiamo ottenere lo stesso effetto. Anche capi meno costosi possono sembrare eleganti, se sappiamo su cosa giocare nel nostro look. E questo principio vale tanto a 20 quanto a 50 anni. Il segreto per vestirsi davvero alla moda con stile è rispettare le forme.

Qualche trucco per vestirsi in modo impeccabile

Prima di tutto è fondamentale essere sincere con noi stesse. Purtroppo e per fortuna non siamo tutte uguali, né fisicamente né caratterialmente. Quindi, se abbiamo le forme, non costringiamole in pantaloni o gonne striminzite e attillate. Piuttosto optiamo per abiti che ci valorizzano, come le gonne a portafoglio. Ottime per tutti i tipi di fisicità, ma incredibili per chi è più curvy e formosa. Grazie alla chiusura regolabile, si può far scivolare morbida sui fianchi. Fantastici anche gli abitini, molto alla moda in questo momento. Con apertura laterale con la chiusura a nastro, si regolano sui fianchi. Così possiamo enfatizzare il busto o le gambe a nostro piacimento.

Un altro capo che non può mancare nel nostro armadio è sicuramente il blazer dal taglio dritto. Fantastico per snellire la figura, meglio se con una sola fila di bottoni. Il doppiopetto rischia di stringerci troppo sulle maniglie dell’amore, esagerandole. Se vogliamo quelli più strutturati, bilanciamo la figura optando per le spalline. Così l’effetto a clessidra sarà incredibile, oltre che lusinghiero.

Quindi, ecco come vestirsi alla moda valorizzando le forme senza rinunciare al gusto personale. A volte serve giusto un capo chiave per creare il proprio stile personale. In più, si possono tranquillamente enfatizzare i propri punti forti senza rischiare di sbagliare tendenza. Ormai la moda ammette praticamente tutto, l’importante è che sia ben abbinato.

