Il periodo estivo è il momento delle vacanze. Le belle giornate e le ferie ci permettono di viaggiare, soprattutto dopo il periodo in casa. Se abbiamo intenzione di viaggiare durante il mese di agosto, però, potremmo preoccuparci del budget. Se vogliamo fare un viaggio breve, ci sono due città che nessuno prende in considerazione.

Si tratta di Varsavia e Cracovia, due città situate in Polonia che hanno molto da offrire ai turisti. Perfette per un weekend fuori città oppure per un viaggio breve, entrambe sono un’ottima scelta per l’estate. Queste 2 mete europee vicine all’Italia sono molto economiche anche in alta stagione.

Varsavia

Varsavia è stata, purtroppo, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, potremo vedere come la città è molto moderna nell’architettura. Ad esempio, il Palazzo della cultura e della scienza di Varsavia, ha 42 piani e una vista panoramica incredibile.

Ci sono anche delle zone che sono state ricostruite esattamente com’erano. Stare Miasto, ovvero la città vecchia di Varsavia, è stata ricreata perfettamente. Qui ci sono le attrazioni più importanti del luogo, tra cui il Barbacane, la struttura difensiva di Varsavia. Inoltr,e troviamo anche due piazze importanti, ovvero Piazza del Mercato e Piazza del Castello. Per quanto riguarda il cibo, la città offre davvero tantissima scelta, sia internazionale che locale.

Infine, Varsavia ha anche una sviluppata vita notturna. Non mancano i locali, sia per ballare che per ascoltare della musica. Troviamo il Bank Club e il Level 27 come discoteche oppure l’Opera Club per un po’ di musica dal vivo.

Queste 2 mete europee vicine all’Italia sono economiche anche ad agosto

Passiamo a Cracovia, una delle poche città polacche a essere sopravvissute al conflitto. Infatti, diversi edifici storici si sono conservati come, per esempio, il Castello di Cracovia.

Una visita al Museo di Czartoryski è imperdibile. In questo museo, infatti, si trova il celeberrimo dipinto della Dama con l’ermellino, di Leonardo Da Vinci. Inoltre, Cracovia è la città natale di Papa Wojtyla ed è possibile visitare alcuni dei luoghi che hanno avuto importanza nella sua vita.

La città è più legata alla cultura polacca e meno internazionale di Varsavia. Qui è, quindi, possibile trovare più scelta di delizie locali. Per esempio, i pieroghi, simile a ravioli, generalmente ripieni di crauti e funghi. Un altro piatto tipico sono i golabki, degli involtini di cavolo ripieni di carne, ma anche orzo oppure riso.

Entrambe le destinazioni hanno costi molto contenuti. Una camera doppia costa meno di 70 euro e mangiare è davvero economico. Inoltre, si trova a poca distanza da noi e, quindi, i costi di volo sono molto bassi. In alcuni giorni possiamo trovare anche voli andata e ritorno a meno di 100 euro in agosto.

