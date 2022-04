Siamo abituati a pensare che solo i capi di lusso siano sinonimo di stile e raffinatezza. Una bella borsa griffata, una scarpa particolare o una maglia con i loghi più famosi. Ma anche un capo di buona fattura ad un prezzo contenuto può farci fare un figurone. L’importante è scovare quei capi che non risultino troppo scadenti. Quindi che abbiano buone cuciture, siano fatti di un materiale di buona qualità e non troppo sottile. Il passo successivo per un vero look raffinato, poi, è saperli abbinare nel modo giusto. Perché non basta che un capo sia costoso per avere stile.

Come sembrare più chic anche a 50 anni con questi 5 capi che abbinati così sembrano costosi e di lusso

Prima di tutto lasciamoci aiutare dai colori, non per forza tenui o total black. Il segreto per sembrare più raffinata ed elegante è puntare su look monocromatici. Quindi, che si tratti di camicia e pantaloni, o blusa e gonna, scegliamo lo stesso punto di colore. Passiamo poi alla vestibilità, meglio evitare pantaloni o maglie troppo attillati. La chiave per il massimo della raffinatezza è una vestibilità morbida. Giochiamo con le proporzioni, puntando su scolli più o meno ampi in base alla nostra forma. Sì alle bluse morbide lungo i fianchi che non costringono il busto.

Attenzione alle scarpe

Scegliamo modelli di sneakers con la punta piuttosto arrotondata, sono più versatili e stanno bene con tutto. L’importante è che siano sempre pulite, senza nessuna macchia sulla suola. Se notiamo che la gomma è ingiallita, agiamo subito e sbianchiamole il prima possibile. In un precedente articolo abbiamo svelato un metodo davvero efficace che non prevede l’uso di candeggina o dentifricio. Ora passiamo ai gioielli, che non possono assolutamente mancare per completare un look elegante. Sì ad accessori vistosi e ad effetto come grosse collane o orecchini importanti. Ma non entrambi, altrimenti poi diventa troppo eccessivo. Combiniamo anche un bel bracciale o degli anelli su almeno 2 o 3 dita.

Per finire, l’accessorio più amato dalle donne, la borsa. Per elevare il nostro stile e apparire più raffinate dobbiamo rinunciare alle maxi borse. Meglio una clutch o una pochette, non per forza dalle dimensioni ridotte. Anche quelle a bustina vanno bene, l’importante è che si tratti di una borsa a mano e non a tracolla.

Un ultimo consiglio

Con l’arrivo della primavera e dell’estate, ecco l’accessorio che non può mancare: gli occhiali da sole. Abbiamo già visto che sono una prerogativa per un look estivo di lusso, da scegliere rigorosamente neri. Raffinati, di classe e abbinabili praticamente a tutto. Quindi, ecco come sembrare più chic anche a 50 anni senza dover spendere cifre improponibili per abiti costosi. Combinando nel modo giusto quello che abbiamo già nell’armadio si può cambiare completamente stile. Se le sneakers non ci convincono, non scegliamo le zeppe, ma puntiamo sul tacco piramidale super di tendenza questa primavera.

