Dover partecipare a una cerimonia e non sapere cosa mettere ci capita spesso. L’estate 2022 sarà piena di feste a lungo rimandate. Ci si apre all’estate e le regole della pandemia si sono allentate. È questo dunque il momento giusto per festeggiare eventi vari. Molti saranno i matrimoni, ma non mancheranno battesimi e comunioni o cresime. Se i matrimoni richiedono di indossare degli abiti abbastanza eleganti, per battesimi e comunioni ci si può orientare verso qualcosa di più sobrio. Si tratta di cerimonie che si svolgono durante il giorno e che prevedono la presenza in chiesa. Vestiremo con eleganza e stile seguendo i consigli degli stilisti.

La mise perfetta secondo gli stilisti

Una cosa va detta tuttavia. Con la pandemia le regole del bon ton si sono allentate e ci si veste sempre più con grande libertà anche nelle occasioni speciali. L’essere stati costretti per lungo tempo in casa ci ha fatto apprezzare gli abiti comodi e poco formali. Inoltre le cerimonie sono sempre più rapide, con meno invitati e all’insegna della praticità. Quindi prima di decidere cosa indossare sarà il caso di informarsi sulle scelte fatte da chi organizza la festa. L’estate ci viene in aiuto perché la moda propone tanti abitini perfetti da indossare per una cerimonia e da riutilizzare anche in ufficio cambiando gli accessori. I battesimi e le comunioni o le cresime richiedono delle scelte sobrie e non eccessive. L’abito perfetto secondo gli stilisti è quello da cocktail, un capo che ha fatto storia come tanti altri.

Vestiremo con eleganza e stile come invitate a un battesimo d’estate con questo abito di classe che valorizza le gambe e il decolleté

L’abito da cocktail nasce negli anni Venti e si indossa per recarsi nei jazz club, dove l’abito da sera può risultare troppo impegnativo. Come dire un abito elegante ma non troppo. In effetti è un mix di sobrietà e di eleganza. È lungo al ginocchio ma può arrivare fino alla caviglia che però deve lasciare scoperta. Infatti un abito troppo lungo rientrerebbe nella categoria degli abiti da sera e risulterebbe eccessivo per un’occasione del genere.

I colori dell’abito da cocktail sono sobri. Spaziano dal nero al blu e al bianco accettando i colori accesi per l’estate. Il nero è perfetto nel caso di un tubino che è un po’ il simbolo dell’abito da cocktail. Per i tessuti si preferisce l’uso della seta ma anche il cotone e il lino che è particolarmente fresco. Un altro dettaglio importante è la scollatura che non deve mai essere troppo profonda. L’abito da cocktail richiede sandali con il tacco e pochi accessori sobri. Il tacco alto è super femminile ma per una questione di comodità si può optare per un tacco non vertiginoso.

