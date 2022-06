Il giorno del matrimonio è il momento più atteso per una coppia innamorata. L’inizio di una nuova vita, l’inizio di una nuova famiglia, una giornata di festa e di gratitudine. Tutto deve essere perfetto: la sala ricevimenti o il ristorante, gli addobbi, la musica, il menù e, naturalmente, le bomboniere.

Queste ultime sono “il ricordo” che la coppia lascerà ad ogni invitato per ringraziarlo di aver partecipato alla giornata più importante della loro vita.

Molto spesso non si sa cosa scegliere, se un oggetto bello o un oggetto utile, se un oggetto piccolo o un oggetto grande, se un oggetto ecologico oppure tecnologico. La varietà di scelta è sicuramente ampia e molte coppie vanno in confusione proprio nel momento della scelta della bomboniera giusta.

Questi ricordi devono essere selezionati con cura perché costituiscono il gran finale dell’evento, la conclusione elegante della festa e il ringraziamento per gli ospiti.

Proprio per questo abbiamo messo insieme 5 idee da cui prendere spunto per rendere felici i propri ospiti e indimenticabile il proprio matrimonio.

Se ci si sta per sposare saranno utili queste 5 idee per bomboniere belle, tecnologiche o sostenibili

Le bomboniere solidali in questi ultimi anni hanno avuto un enorme successo. In cosa consistono? Piuttosto che spendere soldi in oggetti, la coppia sceglie un’associazione benefica e senza scopo di lucro e destina loro la parte di denaro che avrebbe utilizzato per le bomboniere. Ad ogni invitato sarà rilasciato un attestato che confermi la donazione fatta, oppure un piccolo gadget come un portachiavi, un ciondolo, una calamita, una tazzina, una candela e così via, con il nome dell’associazione.

Anche nei matrimoni del 2022 si piazzano tra i primi posti le bomboniere sostenibili ed ecologiche. In pole position troviamo le piantine grasse e le erbe aromatiche. Oppure dei semi da coltivare, consegnati agli invitati in carinissime scatole di latta da conservare. Gli ospiti potranno scegliere di coltivare i semi in giardino o sul balcone.

Altre bomboniere sostenibili sono quelle riciclate come i portagioie in legno, delle shopper personalizzate in tessuto riciclato, cornici realizzate in materiali riciclati.

Le ultime 3 idee

Le bomboniere tecnologiche non passano mai di moda. Si tratta di piccoli oggetti tecnologici da donare ai propri ospiti, con sopra incisa la data del proprio matrimonio. Facciamo qualche esempio pratico: piccoli power-bank, caricabatterie wireless, chiavette usb, casse bluetoth e così via. Saranno delle bomboniere originali e sicuramente utili e apprezzate.

Un’ottima idea per non deludere nessuno è scegliere delle bomboniere gastronomiche. Molte coppie non le scelgono perché non sono destinate a durare, ma per gli ospiti, invece, di solito si tratta di un dono gradito.

Tra le più diffuse ci sono piccoli vasetti contenenti miele biologico, marmellate o confetture. O ancora sacchetti di tè o tisane; confezioni di pregiato olio extravergine di oliva o di vino. E infine cioccolatini artigianali e distillati o liquori.

L’ultima idea per rendere la propria bomboniera indimenticabile è optare per una scelta artigianale. In questo modo si stupiranno gli ospiti, ma si aiuteranno anche le piccole realtà commerciali della propria città.

Tra gli artigiani ci si può sbizzarrire e scegliere oggetti utili come posate in legno, ceramica o terracotta, oppure tovagliette ricamate all’uncinetto o, se ci si sposa a dicembre, decorazioni natalizie fatte a mano e tanto altro ancora.

Insomma se ci si sta per sposare saranno utili queste 5 idee per bomboniere che renderanno il proprio matrimonio indimenticabile e scolpito nella memoria dei propri ospiti. In fondo è la giornata più importante della propria vita e merita un ricordo altrettanto importante.

