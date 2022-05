Il caldo è arrivato all’improvviso, come succede da diversi anni, e in alcune regioni italiane le temperature sono salite rapidamente. Giornate bollenti e afa insopportabile ci sono piombate addosso in un colpo solo. Come affrontare il grande caldo senza rinunciare allo stile? Sicuramente scegliendo abiti leggeri e comodi che lasciano respirare il corpo. Ma anche facendo attenzione ai tessuti che sono sicuramente l’arma più importante per combattere l’afa.

I tessuti per vincere l’afa

Quali tessuti ci aiutano a combattere il caldo? Un errore da non fare è quello di scegliere tessuti sintetici. È vero che sono largamente usati anche dai brand più famosi perché ingualcibili e resistenti. Ma non lasciano traspirare la pelle e in estate sono come corazze. Se vogliamo vincere l’afa sbarazziamoci di poliestere ed elastan.

Quando le temperature salgono, i tessuti da preferire sono quelli naturali che non fanno sentire caldo e fanno sudare meno. Inoltre non rilasciano cattivo odore e sappiamo bene quanto questo sia importante. Infatti capita spesso in estate di avvertire odori sgradevoli anche su capi perfettamente puliti. Il tessuto top dell’estate è sicuramente il lino, lieve e morbido al tatto. Non si usa in nessun’altra stagione ed è tipico dell’abbigliamento estivo anche maschile. Ha un inconfondibile aspetto stropicciato che lo rende raffinato e sbarazzino. È il tessuto perfetto per l’estate perché assorbe l’umidità e non rilascia cattivi odori. Inoltre è anallegico e non irrita la pelle.

Sbarazziamoci di poliestere ed elastan, sono questi gli abiti estivi freschi e traspiranti per un look casual e chic anche a 60 anni

I capi in lino si possono indossare in ogni momento della giornata e per le occasioni più diverse. Sono perfetti per l’ufficio e per il tempo libero, ma con gli accessori giusti diventano adatti anche per una cerimonia. Gli stilisti lo hanno presentato soprattutto nelle tinte classiche che vanno dal bianco al tabacco e si ispirano ai colori del deserto. Sono sicuramente delle soluzioni molto raffinate. Ma non mancano declinazioni dai colori vitaminici per chi preferisce un look più dirompente.

Quali sono i capi iconici che ci aiuteranno ad affrontare il caldo? Decisamente i pantaloni in lino dalla linea morbida e fluttuante di indiscutibile fascino. Saranno perfetti con una t-shirt in cotone o con una semplice canotta in seta. Un altro capo iconico ed irrinunciabile è la camicia dal design classico per un look morbido ma rilassato. È perfetta sui pantaloni dal taglio maschile ma anche sui bermuda. Bellissimi in lino sono anche i capi più gettonati del guardaroba estivo, come blazer, canotte, tute e i classici abitini.

