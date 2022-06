Niente più biondo sabbia o blush rose, è questa la tinta elegante e modaiola che spopola nell’estate 2022 e valorizza ogni donna

Quello del colore dei capelli non è un tema banale. Soprattutto con il cambio di stagione si sente la necessità non solo di ritoccare il taglio ma anche di rinnovare il colore in vista dell’estate. Ma quali sono le tinte di tendenza per la bella stagione? E soprattutto, come scegliere una tonalità che sia adatta al nostro incarnato e lo valorizzi?

Niente più biondo sabbia o blush rose, l’estate punta alla naturalezza nella scelta sia degli abiti che del colore dei capelli. E qual è il colore naturale per eccellenza tra le donne mediterranee? Il castano, naturalmente.

Un colore molto raffinato

Abbiamo per lungo tempo, a torto, considerato il marrone un colore spento e poco adatto a valorizzare la bellezza femminile. E per anni abbiamo preferito il biondo in tutte le sue sfumature, il rosso e persino il rosa. Quest’anno siamo in controtendenza. Hanno iniziato gli stilisti a proporre per gli abiti, oltre ai colori vitaminici, il marrone in tutte le sue declinazioni. Ne hanno fatto un colore estremamente raffinato e adatto ad esprimere quel vago desiderio di deserto e savana che si impossessa di noi durante l’estate.

È un invito alla naturalezza che anche gli hair stylist hanno raccolto. Il castano si presta bene a valorizzare ogni donna perché si propone in infinite tonalità e nuances che ognuna saprà scegliere in base al colore dell’incarnato e degli occhi. In questo ci si può far consigliare da un parrucchiere esperto.

Le tendenze della moda prevedono tutte le sfumature del colore più naturale che ci sia, almeno alle nostre latitudini. Tonalità del cioccolato, del caffè o del caramello attraversato da sfumature dorate. Tutti le tinte sono molto luminose, come vuole la moda dell’estate. Il cioccolato fondente è molto amato dalle giovanissime. È un colore sensuale e vibrante che ricorda i semi di cacao. Il cioccolato al caffè è sempre molto deciso ma più lucente.

Per valorizzare le donne non più giovanissime sono perfette tonalità meno decise. Mixando si possono creare nuances tono su tono oppure aggiungere note di colore più intense. Si possono mescolare i toni più scuri e decisi del castano con le tonalità più calde ed ambrate del caramello creando una colorazione molto sfaccettata che illumina il viso e si adatta a ogni età. Una tonalità molto bella è il Riviera Brunette. È un castano luminoso particolarmente adatto alla stagione estiva perché riflette la luce dal sole. Si realizza con un colore più intenso e deciso alla radice e gradazioni più chiare e luminose sulle lunghezze e sulle punte, come di capelli naturalmente schiariti dal sole. È un colore perfetto per un’asciugatura naturale e poco strutturata.

