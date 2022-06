Il termine più moderno e completo per chiamarli sarebbe “naturisti”. Qualcuno si vergogna ancora a parlarne, non parliamo poi di affrontare direttamente le spiagge senza costume. Tutto sta poi a comportarsi con educazione, civiltà e buon senso. Come per tutta la vita. Nonostante TV e web mostrino sempre di più il corpo, prendere il sole nelle spiagge dei naturisti rimane spesso un argomento tabù. Per completezza di informazione allora la nostra Redazione vuole offrire ai Lettori un paio di suggerimenti per chi vuole prendere il sole come mamma lo ha fatto. Ricordando, invece al turista tradizionale che una nostra Regione è appena stata premiata con ben 32 Bandiere Blu per la bellezza del suo mare.

Qualche numero di un movimento in aumento

Secondo le statistiche, sarebbero circa una trentina le spiagge italiane a disposizione di coloro che vogliono prendere il sole integrale. Potrebbero sembrare poche, dati i nostri 8.000 km di coste, eppure parliamo di numeri in aumento. Infatti, in Italia, circa 1 milione di appassionati della tintarella, si sarebbe dichiarato naturista. Inserendosi in un contesto sempre più emergente, che vede in Europa questo movimento superare abbondantemente i 30 milioni di fan. Punte che raggiungono il top, soprattutto nei Paesi Scandinavi e nel Nord Europa in cui la tintarella naturale fa tranquillamente parte del turismo.

Nessuno ne parla mai ma ecco quali sono le spiagge naturiste italiane più ricercate sul web e alcune sono dei veri paradisi incontaminati

Marina di Camerota, nel bellissimo contesto del Cilento, possiede anche 3 piccole spiagge naturiste, che sarebbero state incoronate dai naturisti come le più belle d’Italia. Difficile contrastare questo pensiero, visto che questa zona è stata inserita dall’UNESCO nei patrimoni naturali più affascinanti della Biosfera. Data comunque la bellezza e la fama che ha raggiunto questa zona, le 3 spiagge dedicate ai naturisti sarebbero abbastanza affollate. Anche se la presenza ravvicinata di queste tre calette, renderebbe più semplice trovare qualche posto al sole.

Le altre mete

Assieme a marina di Camerota, i turisti naturisti segnalano anche:

la Buca Rossa a Piombino;

Sistiana, vicino a Trieste;

il Nido dell’Aquila a Livorno;

Capocotta, vicino a Ostia

Nessuno ne parla mai ma ecco quali sono le spiagge naturiste più gettonate d’Italia.

