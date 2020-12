Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Più il dicembre si rivela piovoso, più dobbiamo vestirci di colori che ci caricano di energia. Uno di questi è il verde malachite, un verde luminoso e squillante.

Amatissimo dal grande stilista Yves Saint Laurent, è anche il colore della speranza. Coltiviamo con ogni mezzo, anche un gioioso colore, questo sentimento che ci permette ogni giorno di sopportare le privazioni e le limitazioni alle quali il virus ci ha costretti.

Ecco come indossare il verde malachite senza paura, sostituendolo al solito verde bosco da caccia e montagna, con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Il tailleur urbano rivisitato

Per la giornata invernale al lavoro, un accostamento di colori del tutto inedito: verde e bianco. Il tailleur pantalone verde malachite a un solo bottone si sposa con la camicia bianca a fantasia di coccodrilli a bocca aperta, con collo dalle punte esagerate.

Se fa davvero freddo, si può portarla sopra un dolcevita sottilissimo grigioverde. Oppure aggiungere un cardigan in lana merino stile college, con profili bianchi e bottoni dorati.

Sopra al tailleur si appoggia un cappotto bianco a uovo, in lana e angora, taglia oversize. Ai piedi stivaletti bianchi a tacco medio, in pelle o camoscio. Oppure un paio di basket sempre in colore, in morbido nabuk e nylon.

Borsa a spalla ma a tracolla corta: un sacchetto a doppia ansa in cuoio o camoscio. Al primo accenno di vento, guanti di pelle verde bottiglia.

Vestiamoci di verde, il colore della speranza e dell’energia

Per la passeggiata tra caffè e musei, una gonna di lana verde malachite e un giaccone in velluto a coste macro, dello stesso colore. Camicetta in velluto e pelle nera, col collo chiuso da una lampo.

Foulard bianco e nero marmorizzato a coprire la gola, anello in oro e malachite cabochon. Ai piedi stivali di vernice che salgono sopra al ginocchio. Borsetta rigida in cuoio stampato coccodrillo con tracolla lunga, sempre in pelle.

Ecco perchè, dunque, vestiamoci di verde il colore della speranza e dell’energia.