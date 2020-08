La lenta ripresa dei titoli del lusso.

La lenta risalita dei prezzi per le società quotate del lusso è dovuta alla ripresa, lenta ma costante, degli acquisti cinesi e in generale asiatici. I colossi della moda, della gioielleria e degli accessori paiono come grandi elefanti feriti e in convalescenza. Ma la febbre è scesa e la salute presto tornerà. La riapertura di Cartier in Cina e Hong Kong è stata un po’ il segnale che tutti aspettavano. Ecco quali brand aggiudicarsi a sconto al listino, prima di passare a festeggiare in boutique. Perché questi prezzi non si vedranno più in giro sulle Borse mondiali, fra pochi mesi.

Kering è ancora in vetrina a saldo

Il gruppo Kering, che si è aggiudicato nel board la presenza di Emma Watson, attrice protagonista di Harry Potter, si prepara a ripartire da 63 miliardi di euro di capitalizzazione. A marzo erano scesi a 60, ora vuol ritornare verso quota 72 miliardi. L’ammiraglia del gruppo Pinault possiede i brand Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Cartier. E ancora McQueen, Brioni, Pomellato, Dodo, Ulisse Nardin, Puma e Boucheron: pare ancora lontana dai 599 euro di quotazione (il primo gennaio 2020). Siamo a 481,7 euro: ma a marzo scorso, in piena pandemia il crollo aveva toccato 304,2 euro per azione.

Il valore di Cartier a Zurigo viaggiava sugli 80 franchi svizzeri a gennaio scorso. A marzo il crollo a 49,4 euro. Ora siamo già risaliti a 62,6. Ma stanno premendo l’acceleratore per affezionare le giovani generazioni oltre che a Gucci, a Yves Saint Laurent e Balenciaga. Eccellente anche la nuova collezione accessori di Cartier.

Lvmh andava comprata a marzo

Non ha mai perso valore Louis Vuitton, titolo del gruppo Richemont che comprende Dior, Bulgari, Donna Karan New York, Fendi. Oltre a Celine, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loro Piana, Tag Heuer, Moet & Chandon. E infine Veuve Cliquot, Hennessy, Le Parisien, Sephora e Le Bon Marchè. Tutto merito del battage pubblicitario che ha invogliato agli acquisti online i consumatori high class. Ma anche molti smartworkers che stavano risparmiando sul lunch fuori casa e sui trasporti.

Ora sta per completare l’operazione Tiffany, brand che ha accusato un crollo delle vendite del 45%. Passando in capitalizzazione da 134 miliardi di metà febbraio a 55 miliardi di inizio estate. Le azioni sono scese da 369, 55 euro di gennaio fino a 287, 95 euro del picco pandemia europeo il 18 marzo. Ma oggi sono già tornate sopra i livelli precedenti al Covid-19 e hanno toccato 412,80 euro.

Per gruppi come Prada (77 milioni la capitalizzazione) e Capri Holding, che possiede Michael Kors e Versace, sono prossimi riassetti di reti e collezioni. Ma gli occhi degli operatori sono puntati su Ferragamo e Moncler, che faticano a risalire la china e appaiono prede scalabili. Ferragamo quotava 18,035 euro per azione lo scorso dicembre. La pandemia ha portato il titolo a scivolare a 14,290 e poi a 10 euro il 18 marzo.

Una debole ripresa a 13,655 lo scorso 26 marzo si è trasformata in realtà in un movimento laterale, ora siamo scesi a 11,050 euro per azione. Niente da fare anche per Moncler, che fatica a riportarsi sopra il livello 35,22 euro del 28 febbraio. Mostra un pericoloso fianco scoperto, visto che a gennaio si erano toccati 40,59 euro. Nei mesi della pandemia il titolo è sceso a 27,50 il 18 marzo, recuperando in zona 34 tra aprile e luglio. Ma l’estate ha portato un nuovo ripiegamento a 31,80.

La lenta ripresa dei titoli del lusso investe anche il colosso spagnolo dell’instant fashion Inditex, che controlla fra gli altri il marchio Zara. La rapida riconversione alla produzione di mascherine è stata seguita dall’immediata chiusura di tanti store nel mondo. Tali misure drastiche ma necessarie, hanno permesso di proteggere il titolo, che è passato dai 31,810 euro di gennaio a 20,720. Oggi l’azienda, famosa per catturare le tendenze più interessanti delle collezioni top e riproporle a prezzi più accessibili, quota 22,490 euro per azione.