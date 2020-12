Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non è sempre possibile mettere le piante davanti alle finestre. Talvolta vogliamo posizionarle nell’androne di un palazzo, in un ufficio, oppure in un corridoio di casa per renderlo meno triste.

Capita anche di mettere le piante in angoli e nicchie speciali, perché tossiche per gli animali domestici. Ecco come illuminare le piante con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Le luci che fanno crescere il verde

Gli scopi che vogliamo ottenere con le piante e la luce artificiale sono due: creare un bell’effetto nella stanza, con le ombre prodotte dai contorni delle piante. E irradiare con una luce corretta le nostre piante, che ne trarranno effetti decisamente salutari.

La luce fluorescente e i tubi al neon sono molto adatti a questo scopo. Comunque, esistono in commercio varie luci speciali per la crescita delle piante. Sono care, ma le radiazioni che emettono sono l’ideale per far fiorire le piante e mantenerle verdi. La potenza delle lampadine va dai 60 ai 100 watt.

Dove collocare le piante fiorite

Le piantine fiorite vanno collocate direttamente sotto la luce. Le piante verdi possono essere sistemate ai margini del fascio luminoso. I punti fondamentali riguardano la distanza tra la luce e la pianta, il tipo di pianta e la durata dell’esposizione. Cominciamo riunendo le piante più piccole a 35-40 centimetri dalla sorgente luminosa, che resta di solito accesa per 12-16 ore al giorno.

Come illuminare le piante per un interno a effetto wow

Se le foglie tendono a ingiallire, vuol dire che è necessaria più luce. Se tendono ad arricciarsi, bisognerà ridurre l’esposizione. La luce causa una maggiore evaporazione, dunque bisogna controllare spesso il terriccio dei vasi e tenerlo sospeso su ciottoli.

Se le lampadine o i tubi nudi non piacciono, si possono utilizzare dei teli schermanti in lino ignifugo o dei pannelli in vetro opaco. La luce, comunque, deve sempre stare a distanza di sicurezza, per evitare di bruciare le foglie.

Abbiamo visto, dunque, come illuminare le piante per un interno a effetto wow.