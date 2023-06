Verso nuovi scenari geopolitici, con potenziali impatti sulla vita di ognuno: analisi e prospettive

Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo rappresentano un momento cruciale in cui si delineano possibili scenari geopolitici, che avranno conseguenze dirette sulla vita di ogni individuo. Esaminiamo i potenziali cambiamenti che potrebbero verificarsi, con particolare attenzione alle politiche adottate dalle attuali maggioranze e alle alternative in discussione. Verso nuovi scenari geopolitici, con potenziali impatti sulla vita di ognuno. Ecco perchè.

L’attuale maggioranza e le sue politiche

Attualmente, nel Parlamento europeo, si configura una maggioranza basata sull’alleanza tra i partiti popolari e i socialisti, caratterizzata da una tendenza di centro-sinistra. La leadership di Ursula von der Leyen alla Commissione Europea ha promosso politiche incentrate su rigidi protocolli e controlli in vari ambiti, in particolare sul fronte dell’ambiente. Tuttavia, molte di queste proposte si rivelano impraticabili e generatrici di gravi conseguenze economiche, come dimostrano i problemi legati ai progetti di case ecologiche e i veicoli elettrici.

Una maggioranza alternativa

Tuttavia, l’ascesa di una nuova maggioranza politica è tutt’altro che scontata. Si sta delineando comunque un’ipotesi alternativa, che potrebbe vedere la formazione di una coalizione tra conservatori, liberali e partiti popolari, eventualmente coinvolgendo anche altri gruppi parlamentari. In Italia, ad esempio, c’è il progetto guidato da Giorgia Meloni, con la partecipazione di Forza Italia e la Lega. A livello europeo, questa alternativa gode anche del sostegno di ampie fazioni del Partito Popolare. Un’eventuale affermazione di questa nuova maggioranza porterebbe a politiche radicalmente diverse, basate su un approccio meno vincolante e meno incline a controlli e restrizioni.

Riflessi sulla situazione italiana

I potenziali cambiamenti politici a livello europeo avranno impatti significativi anche sulla situazione italiana. Ad esempio, il governo attuale si è già espressamente opposto alla direttiva sulle case ecologiche. Partendo dalla considerazione che anche solo la fattibilità di tali progetti in termini di risorse tecniche, materiali e finanziarie è estremamente dubbia. La difficoltà di completare anche un numero limitato di interventi edilizi, unita alle complicazioni nel sistema di finanziamento attraverso cessione di crediti e sconti in fattura, ha già evidenziato la pratica impossibilità di adeguarsi alle normative in questi settori. In caso di conferma di una maggioranza simile a quella attuale a livello europeo, l’Italia potrebbe essere quindi considerata inadempiente.

Viceversa una maggioranza che spostasse il proprio baricentro verso destra probabilmente si limiterebbe a ipotizzare alcuni incentivi verso un’economia maggiormente ecosostenibile, certo, non nella misura che invece comporterebbero cessione di crediti e sconto in fattura illimitati. Ma archiviando obblighi rigidi e conseguenti costrizioni. Ed anche per il singolo cittadino le conseguenze non sarebbero di poco conto. A livello politico generale è poi evidente che non vi è un interesse della Meloni e del suo partito ad acquisire Forza Italia. Tale partito infatti, è l’unica forza politica italiana a far parte dei popolari europei, e quindi raccordo indispensabile per la realizzazione di una maggioranza europea alternativa. Quindi ulteriore elemento di riflesso sulle vicende politiche italiane.

Verso nuovi scenari geopolitici, che possono impattare sulla vita di ognuno: conclusioni

Abbiamo parlato, in questo articolo, delle conseguenze che diverse maggioranze politiche a livello europeo potrebbero avere sulla vita dei cittadini italiani ed europei, in particolare con riferimento alle problematiche ambientali. Ma lo scenario potrebbe riguardare anche equilibri geopolitici più complessivi. Basti pensare alla dipendenza che si creerebbe verso la Cina, ad esempio, in caso di necessità di forniture di componenti per i veicoli elettrici. Le prossime elezioni europee non saranno, quindi, solo un evento lontano dalla vita quotidiana, di cui i media parlano, ma di cui potersi tranquillamente dimenticare. Assumeranno invece un impatto rilevante anche su aspetti quotidiani, che i cittadini si troveranno ad affrontare.

