Il prezzo e il tempo sono le basi su cui poggiano i mercati. Il terzo asse invece, è rappresentato dai volumi. Solitamente questi sono sostenuti nelle fasi direzionali, mentre tendono a diminuire in quelle laterali. Come regolarsi quindi? La nostra teoria e che i grafici e le figure tecniche che queste disegnano, i pattern, possano tracciare la strada futura con elevate probabilità. Cosa riserva il futuro dei mercati? Alla luce di quanto appena espresso andremo ora a identificare quali potrebbero essere i tempi più importanti dei prossimi mesi, e qual è l’attuale stato dei grafici, e quale movimento potrebbe avere la prevalenza.

Il tempo e i grafici

Spesso su queste pagine abbiamo indicato che la prossima data rilevante scadrà il 4 agosto. Attraverso delle statistiche basate sullo studio delle serie storiche abbiamo estrapolato una sorte “di DNA temporale”, che ci permette di identificare le date in cui sui mercati con più elevate probabilità possano segnarsi minimi/massimi assoluti/relativi.

Nel grafico che segue le date di setup dal gennaio 2022 ad oggi, e quelle fino al 30 dicembre di quest’anno. In rosso le date che vengono considerate più importanti.

Per quanto riguarda lo studio dei grafici e dei pattern, continuiamo a rimarcare la nostra attenzione sul time frame settimanale e sulle medie calcolate sullo stesso a 200/400/600. Questi swing sono orientati al rialzo, e fra aggiustamenti tecnici di tanto in tanto, ci fanno presupporre che la strada dei prossimi anni sarà al rialzo come da nostra previsione decennale.

Questa previsione verrà seguita andando a monitorare sempre i supporti mensili che manterranno il trend al rialzo.

Cosa riserva il futuro dei mercati? Il breve termine

Alle ore 16.53 della seduta di contrattazione del giorno 21 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.176

Eurostoxx Future

4.355

Ftse Mib Future

27.750

S&P500

4.369,84.

Il movimento ribassista in corso dovrebbe durare fino a questo giovedì, altrimenti potrebbe portarsi fino al 30 giugno.

Cosa invece dovrà preoccupare?

Un chiusura di seduta giornaliera inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

16.034

Eurostoxx Future

4.302

Ftse Mib Future

27.045

S&P500

4.291.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

