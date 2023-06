Wall Street punta a un minimo per il 30 giugno, oppure scappare subito?

Si torna ad avere paura dell’inflazione e dei tassi di interesse, e come al solito ci mette lo zampino Powell, Presidente della Federal Reserve. Come più volte spiegato su queste pagine una Banca centrale non ha in mano lo scettro divino per prevedere il futuro, ma per mantenere il polso della situazione guarda quello che fanno tutti: i dati economici predittivi e quelli contingenti. Avrà sicuramente una visuale a 360 gradi, avrà meglio il polso della situazione, ma non altro. Per questo motivo si deve sempre attendere che le “espressioni usate siano di attesa per capire se alle porte l’inflazione salirà o meno”. Quindi, poichè questa è la situazione, non ci sarà da stupirsi se ci saranno dichiarazioni del genere. Spesso queste verranno usate dai mercati come pretesti per ritracciare al rialzo o al ribasso. Wall Street punta a un minimo per il 30 giugno?

I setup di giugno e quello di agosto

Prima di entrare nell’argomento di questo paragrafo ci teniamo a rimarcare che ci sono due tendenze nei grafici: quella di breve e quella di lungo. Le prime rappresentano le nuvole passeggere, le seconde il cielo che cambia colore solo a determinate condizioni.

Quello che si dovrà monitorare di volta in volta è se la tendenza di fondo cambia o meno.

A inizio mese abbiamo calcolato il tempo che avrebbe potuto scandire i prezzi di giugno. 7/9,13,22 e 30 giugno. I giorni più importanti dovrebbero essere il 9, 13 e 22 giugno.

Dallo scorso venerdì la nostra attenzione è proprio sulla data odierna: sarà di approdo dello swing ribassista in corso, oppure da oggi ci sarà accelerazione al ribasso fino al 30 giugno?

Wall Street punta a un minimo per il 30 giugno? I livelli da monitorare

La giornata di contrattazione di mercoledì 21 giugno si è chiusa in ribasso per i listini americani, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.951,52

Nasdaq C.

13.502,20

S&P500

4.365,69.

Se fra oggi e domani non si assisterà alla fomazione di uno swing rialzista, attendere la continuazione del ribasso fino al 30 giiugno.

Sotto quali livelli invece archivieremmo lla teroa di un rialzo fino al 4 agosto? Sono i seguenti:

Dow Jones

33.399

Nasdaq C.

13.089

S&P500

4.261.

Vedremo cosa accadrà.

