Sono questi i romanzi brevi da leggere in un giorno, o pochi, perfetti da portare in spiaggia. Già comprati?

Quando si va in vacanza, si trova, per quanto possibile, anche il tempo di leggere. Solo che, magari, ci compriamo libri grossi che poi non riusciamo a finire sia nelle ferie, sia a casa. Ecco perché potrebbero fare al caso nostro questi romanzi che sono brevi e che vanno benissimo per la spiaggia. Li hai già letti?

Olio solare? Messo in valigia. Abbronzante? Anche. Quando stiamo per preparare la valigia, facciamo mente locale su tutto quello che dobbiamo portare via. Sapendo già che, immancabilmente, qualcosa dimenticheremo. E, immancabile, c’è anche il romanzo da 600 pagine che riponiamo fiduciosi nel nostro trolley, convinti che “tanto avrò tempo di leggerlo in vacanza”. Invece, lette le prime 20 o 30 pagine, di solito nei primi giorni, poi caliamo il ritmo fino ad abbandonarlo, dopo circa sette giorni, rendendoci conto che mai e poi mai lo finiremo. “Al massimo, continuerò a leggerlo a casa”, ci diciamo quasi giustificandoci. Sapendo già che non accadrà mai. Eppure, se non siamo persone capaci di leggere libri, pur belli, per tanto tempo, non vuol dire che si debba rinunciare a priori.

Esistono tanti romanzi che non sono lunghi e che ci permettono di arrivare comodamente alla fine

L’anno scorso avevamo consigliato tre libri gialli da mettere in valigia, ma non sappiamo quanti li abbiano comprati e, soprattutto, letti. Sempre che troviamo lo spazio, anche se esistono diversi trucchi per fare la valigia. Qualche tempo fa, Mondadori Store ha pubblicato un elenco di libri, cosiddetti, brevi che sono ugualmente molto belli.

Del resto, ci sono film che durano 90 minuti e che sono più riusciti di altri che rasentano le tre ore. Quindi, perché non fare lo stesso con un libro? Vediamo, allora, quelli consigliati da Mondadori. Sono questi i romanzi brevi da leggere in un giorno.

Mondadori consiglia questi romanzi da portare in spiaggia

Ad esempio, di 160 pagine è Il rosmarino non capisce l’inverno, di Matteo Bussola. Protagoniste sono delle donne ordinarie che cadono e si rialzano, esattamente come una pianta di rosmarino. Il Re del gelato, di Cristina Cassar Scalia, lungo 144 pagine, è un giallo con Vanina, che è vicequestore di Milano, che fa ritorno in Sicilia per far luce su un omicidio.

Sempre un classico da portare in spiaggia è Seta, scritto da Alessandro Baricco. Un romanzo di 112 pagine, con un protagonista che tratta bachi da seta e che, nel 1861, arriva in Giappone.

Sono questi i romanzi brevi da leggere in un giorno. Alcuni sono appena usciti, altri sono classici

A proposito di classici “corti”, non si può dimenticare Cronaca di una morte annunciata, di Gabriel García Márquez, ispirato a un evento reale. Ancora meno lungo è Il ballo, scritto da Irene Némirovsky con protagonista una sorta di Cenerentola.

In valigia potrebbe trovare spazio anche un libro di Cesare Pavese, La bella estate, perfetto per la stagione appena cominciata. Lungo 134 pagine, ha al centro la perdita dell’innocenza.