Ci piacerebbe tanto che la parmigiana di melanzane fritte, i bomboloni alla crema e i panini con la mortadella facessero bene all’organismo. Purtroppo, però, non è così.

Nonostante questo, è sbagliato pensare che per mangiare bene e correttamente si debbano scegliere solo alimenti tristi e senza sapore. Esistono, infatti, dei cibi che sono dei veri e propri jolly, perché si abbinano bene a tantissime ricette e accompagnano perfettamente sapori anche molto diversi tra loro.

Nelle righe che seguono scopriremo le enormi potenzialità di un alimento, che sarebbe un vero e proprio amico della nostra salute vascolare e non solo. Grazie al suo contenuto di fibre, ci aiuterebbe anche a prevenire i calcoli e a regolarizzare la nostra attività intestinale.

Scopriamo subito di cosa si tratta e qual è la migliore ricetta per consumarlo.

Questo alimento amico del cuore aiuterebbe a controllare il colesterolo, la glicemia e ci farebbe anche andare meglio in bagno

L’alimento di cui stiamo parlando è un cereale e il suo nome è “miglio”. È meno conosciuto di altri cereali più famosi come l’avena, il farro e l’orzo, ma non ha nulla da invidiare a questi alimenti.

Il miglio, infatti, è ricco di minerali e di vitamine, come la vitamina K e la B6. Quest’ultima, nello specifico, sarebbe utile per prevenire l’invecchiamento, stimolare l’attività cerebrale e rinforzare le difese immunitarie. Ecco perché sarebbe così importante assumerla. A tal proposito, possiamo trovarla anche in questa bevanda ricca di minerali preziosi, ma davvero molto economica.

Ottimo anche per controllare colesterolo e glicemia

Il miglio, inoltre, è ricco di fibre. Queste, oltre ad aiutare la motilità intestinale, sarebbero utili anche per monitorare gli zuccheri nel sangue e il colesterolo. Il miglio, inoltre, contiene grassi polinsaturi, che aiuterebbero la salute cardiovascolare.

Ecco perché questo alimento amico del cuore aiuterebbe la nostra salute cardiovascolare e il nostro organismo.

Miglio con mazzancolle, verdure e una spolverata di curry

Il miglio è un alimento ottimo, oltre che dal punto di vista nutrizionale, anche in cucina. Una delle sue caratteristiche migliori è che accompagna alla perfezione tantissimi alimenti diversi. Oggi, infatti, prepareremo un piatto unico con miglio, mazzancolle, zucchine e curry.

Per prepararlo, dovremo sciacquare il miglio 2 o 3 volte sotto l’acqua, finché quest’ultima non sarà limpida. Metteremo, poi, sul fuoco una pentola piena d’acqua. Quando quest’ultima bollirà, caleremo in pentola il miglio e lo lasceremo cuocere per i minuti indicati sulla sua confezione.

A parte, prepareremo una pentola in cui faremo cuocere per qualche minuto delle zucchine tagliate a dadini, condite con aglio e olio. In un’altra padella cucineremo le nostre mazzancolle, sfumandole con del vino bianco.

Aggiungeremo, poi, le mazzancolle alle zucchine e lasceremo cuocere il tutto per qualche minuto, a coperchio chiuso. Quando tutto sarà cotto, condiremo con una spolverata di curry e uniremo i nostri ingredienti al miglio.

Questo piatto davvero semplicissimo è perfetto per restare in forma, ma è anche buonissimo. Una ricetta davvero preziosa, da tenere tra le nostre preferite.

